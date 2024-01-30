2月1日起開放換新鈔 命理師揭「自製錢母方法」：2步驟搞定
新春到來，許多民眾有兌換新鈔需求，央行宣布已洽請8家金融機構、選定456家分行（郵局）作為指定兌鈔地點，民眾可在2月1日至2月7日至指定地點換新鈔。而命理師湯鎮瑋也特別公開「五色錢鈔生財法」，讓大家一起興旺發。
湯鎮瑋在臉書發文指出，這招「五色錢鈔生財法」首先要先準備新台幣100元、200元、500元、2000元、1000元鈔票各一張，或取各國錢鈔取其五行顏色；綠、粉红、咖啡（黄）、灰（銀）、藍（黑）皆可。
湯鎮瑋接著表示，再來還要準備一個全新红包袋，2024年有龍形圖騰更佳，並將準備好的五張鈔票裝進红包袋，農曆3、6、9、12月，過年期間或立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等，可以帶去財神廟過香火並默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包中隨身攜帶不要花掉，讓錢袋變成是財庫、錢母。
湯鎮瑋說，若有做生意，就可以放在收銀檯裡面，象徵以錢生錢、招財滾滾；若是一般上班族或家庭主婦，則可放在梳妝台、保險箱、財位上，藉五行相生力量生生不息、富貴相傳。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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