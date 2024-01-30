12生肖龍年該注意...兔職場防小人、羊當心詐騙、「這生肖」全面拉警報

農曆年倒數計時中，搜狐網分享十二生肖在甲辰龍年各自需要注意事項，幫大家趨吉避凶，快來看看吧！

▍生肖鼠 注意人和

屬鼠的人龍年很容易遇見貴人，運勢很不錯，事業和財富更是收穫豐富。建議屬鼠的人要珍惜機會，自己也要多努力打拚。雖然有貴人相幫，但也要注意自身態度，不可過於盛氣凌人，如果總是一副高高在上的模樣，很容易影響自身人緣。

▍生肖牛 遠離高風險投資

屬牛的人在新的一年，要多留心自身財務方，雖然有偏財機遇，可是因為受到不順流年影響，財運變得很不穩定。建議遠離高風險的投資理財行為，如果購買彩券，也不要抱持過高的期待。

▍生肖虎 錢包大出血

屬虎的人在龍年，財務可能遭受衝擊，或許是你身邊朋友或兄弟姊妹，讓你荷包出血。龍年屬虎的人日常花錢大，還有紅白包、交際應酬變多，都在不斷掏空你的錢包。建議屬虎的人最好斜槓兼職，來紓解經濟壓力。

圖為錢包大出血示意圖。圖片來源/ingimage

▍生肖兔 職場上防小人

屬兔的人離開本命年，卻依然受到太歲星困擾，做事時容易受到他人干擾和破壞。在職場上，也容易得罪他人，或被競爭對手設計陷害，可能讓屬兔的人事業停滯不前，務必小心警惕。

▍生肖龍 全方位當心

屬龍的人今年是本命年，各方面都需保持警覺。錢包變薄，收入欠佳，要多注意開源節流，不要盲目投資，以免造成無謂的風險。建議屬龍的人穩定自身心態，別隨便起心動念想跳槽，當心越跳越遭，還不如上一家公司。健康方面也要多注意，建議多休息，保持良好的生活習慣。

▍生肖蛇 理財見好就收

屬蛇的人財運還不錯，如果有閒錢，可以布局投資理財，可少量投資，長遠發展，到年底會有不錯的收益。建議要見好就收，切莫太貪心，要不然也可能會有虧損的風險，給生活帶來負擔。

▍生肖馬 經濟壓力變大

屬馬的人龍年支出有增無減，生活成本增加，需要用錢的地方會比之前更多，會感受到很大的經濟壓力。還好屬馬的人工作運不錯，只要好好提升自己，抓住職場中的機會表現自我，薪資還是有機會提升。

▍生肖羊 當心遇詐騙

屬羊的人龍年容易有失財的風險，甚至容易遭遇網路或電話詐騙。有些屬羊的人可能因為一時鬼迷心竅，落入詐騙集團陷阱當中，造成很嚴重的經濟損失，也讓家人受到很大的牽連。建議對於從天而降的賺錢機會，一定要當心。

▍生肖猴 有偏財要低調

屬猴的人龍年運勢不錯，在貴人的幫助下，財富穩定成長。尤其是偏財方面，屬猴的人有機會獲得意外的進帳。不過，這些財富並非勞動所得，建議屬猴的人平時一定要保持低調，千萬不能在外大肆炫耀。

▍生肖雞 注意健康問題

屬雞的人龍年諸事順心，如魚得水，幾乎可以說是心想事成。美中不足的是，身體健康容易有狀況，請你要多休息，別讓自己累到。建議身體狀況不好的時候，更要適當放慢腳步，把時間用在休息和運動。

圖為生病臥床示意圖。圖片來源/ingimage

▍生肖狗 支出多需開源節流

屬狗的人龍年在金錢方面很低迷，一方面是因為工作進展不順，收入與回報不成正比。另一方面是屬狗的人生活開銷增大，包括孩子的教育費、房東房租、以及各種交際應酬、人情往來的支出等。建議開源節流，盡力平衡收支。

▍生肖豬 職場壓力變大

屬豬的人職場上壓力比較大，容易帶著負面情緒工作，間接影響工作效率，而引發同事和主管的不滿。建議屬豬的人調整個人心態，千萬別太眼高手低，多學習新知識和新技能，就能應付職場上的狀況。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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