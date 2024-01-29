2月4日立春！四星座迎財神 雙子快買樂透、1類人投資好時機

就快要過農曆春節了，今年節氣的「立春」是2月4日，清水孟國際塔羅小孟老師透露，四星座將喜迎財神爺，包括雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座。其中雙子的朋友偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣；而巨蟹座投資理財，將會是非常好的時機。

TOP 4 雙子座

雙子座在立春之後偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣，如果有夢到特殊的暗示或數字，可以趕快記下來；另外立春後可以開始研究投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫。

TOP 3 巨蟹座

巨蟹座在立春後工作會非常忙碌，也因如此會有財源進來，可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺後將有不錯的成績，倘若想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點。

TOP 2 魔羯座

摩羯座的財運不錯，若是有兼差的朋友，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，可以多多展現自己讓外界看到才華，另外可以善用網路資源去經營自己，可以事半功倍，會有一番不錯的成果。

TOP 1 天秤座

天秤座在立春後正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應；雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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