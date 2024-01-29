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蔡壁如、黃珊珊內鬥？ 占星專家曝：1人未來將倒吃甘蔗

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照片

大選後民眾黨內鬥傳言不斷，其中準立委黃珊珊跟前立委蔡壁如有心結的傳言更是鬧得沸沸揚揚，雖然兩人否認彼此沒有不愉快，關係仍受到外界矚目。占星專家李靜唯表示，蔡壁如下半年之後的運勢會逐漸看漲，尤其2025年～2028年更是如倒吃甘蔗；而黃珊珊今年流年比較適合退居幕後，年底前人生將面臨很大的抉擇或變動。

李靜唯昨（28）日在臉書發文指出，蔡壁如人格靈魂都是「戰車」，工作能力特別強，可以一心多用，使命必達，讓她在政壇夙有血滴子之稱，而她愛家、顧家、重感情且念舊，是心非常軟，甚至有點護短的類型，一旦認定是自己人，真的會肝腦塗地、無怨無悔付出。加上她的愛情牌是「命運之輪」，對於感情十分宿命且執著，所以她辭去台大醫院護理師的職位跟隨民眾黨柯文哲從政，以「戰車」念舊惜情的性格而言，相信她對民眾黨甚至柯的付出頗深。

李靜唯說，蔡壁如去年走「吊人」，今年走「死神」，巧合的是，柯文哲這兩年也走「吊人、死神」，兩個人也都巧合的落選。「死神」意味著一個事業或一段關係的結束，以蔡壁如這般敏感細膩的性格，絕對不可能不知道民眾黨尾牙刻意漏掉她，相信重感情的她應該是非常受傷的。不過「死神」的低潮終將過去，下半年之後蔡壁如的運勢也會逐漸看漲，尤其2025年～2028年更是如倒吃甘蔗。

至於黃珊珊，李靜唯指出，她去年走「力量」，確實讓民眾黨贏得極大的舞台及聲量，而今年的「隱者」流年才剛開始，小人口舌是非就沒斷過，跟她同天生日的鴻海創辦人郭台銘今年也走「隱者」，流年比較適合退居幕後，不適合在檯面上大鳴大放，像郭董急流勇退就退得很徹底。

李靜唯更點出，黃珊珊今年年底前人生將會面臨很大的抉擇或變動，從今年開始，尤其是2026年～2028這三年運勢也有逐漸下滑的跡象。

蔡壁如 民眾黨 黃珊珊 柯文哲 運勢

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