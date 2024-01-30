紫微斗數問與答／過猶不及與禍福相倚，來談談化祿和祿存有何不同？

如果要票選「紫微斗數中哪些觀念或是說法最容易產生混淆或是含混不清?」，「化祿與祿存有何不同？」絕對可以名列前茅。

衍生或類似的問題還有「財帛宮有化祿和財帛宮有祿存，那一個比較有錢？」，或是「武曲化祿和武曲加祿存同宮，哪一個比較有錢？」

有些問題不會有放諸四海皆準的標準答案，但是在探究「化祿與祿存有何不同？」這類基本觀念的問題時，常會有一種全新的領悟 - 紫微斗數其實是古人對於生命的哲學思維，而不只是算命的工具。

從分類上來看，化祿與祿存這兩顆星曜皆不屬於主星，因此單獨論述兩顆星曜時，都不會像十四主星有著鮮明的特質。

從兩顆星曜最具代表性的意義來看，化祿代表「增加」，祿存代表「保守」，就能感受到這種語焉不詳的不確定性。

究竟是哪一個面向增加？就要看化祿依附在哪一顆主星之下。

貪狼化祿則桃花特質增加，興趣廣泛但不深入的現象也會隨之增加。

天機化祿雖然腦中各種點子運轉效率增加，但是浮動、不穩定的程度也隨之增加。

保守究竟是好還是不好？ 就要看祿存是和天同同宮，還是和破軍同宮。

破軍和祿存同宮，則能有效地抑制破軍的暴衝; 天同和祿存同宮，則讓原本就顯懶散的天同更無衝勁。

「乘旺」，到底是旺還是不旺？

化祿和祿存，都有個還算討喜的名稱，但這也是最容易令人混淆之處。「反正有『祿』就是好事」，是最普遍、直觀、粗淺的認知。

化祿無法獨立存在，必須依附在某一顆主星底下。雖然祿存可以獨立存在，但是如果從化祿及祿存是否廟旺的判斷原則來看，兩者都不能算是獨立性很強的星曜。

十四主星的廟旺與落陷，有一套稱不上嚴謹，但仍有邏輯的基本原則。但是化祿及祿存的廟旺與否，並不是依循這套邏輯。

【推薦閱讀】如何判斷主星的廟旺與落陷？「五行」其實比你想像的還重要

【推薦閱讀】明日驅暗！紫微斗數邊緣主星「太陽與太陰」：影響力比你想的還強大

其實不僅化祿和祿存並不遵循上述的原則，傳統觀念中的吉星(化權、化科、魁鉞、左右)也並不遵循主星的旺弱原則，而是依循一種稱為「乘旺」的原則。

那麼，到底什麼是「乘旺」？

如果主星廟旺，依附在主星之下的「化祿」也就跟著廟旺; 如果主星廟旺，與這顆主星同宮的「祿存」，也就跟著廟旺。

以相同的邏輯來看，如果主星落陷，那麼依附在主星之下的「化祿」或是與主星同宮的「祿存」，也不能視為廟旺。

「各個『吉星』是否能夠『乘旺』，取決於同宮主星的旺弱」這個原則打破了長久以來人們認為「有吉星就代表美好、正向」的刻板印象。

那麼，如果主星落陷，主星化祿或是主星與祿存同宮到底有多不好？會發生什麼不良事件？有多負面？

※

兩位政壇上的菁英，先後擔任人人欽羨的要職，並且成為權傾一時的政治領袖。

這兩位在人生的道路上有許多相似之處: 在同一年出生、念同一所大學、同一個科系、先後擔任同樣的職務。

從命理的角度來看: 兩人在同一年出生，因此就會有相同的生年四化。另一個巧合則是: 兩人的官祿宮都有太陽；一個是卯位的太陽(廟旺)、天梁，另一個是戌位的太陽(落陷)。

而當年的生年四化中，太陽化祿。

【推薦閱讀】 每個人的生命中都有一畝一畝的田，你想用它來種什麼? – 談談你不太熟的「四化」

號稱官祿主的太陽在官祿宮而且化祿，除了代表坐命者工作認真、敬業之外，也會重視自己在工作事業上所能獲得的成就、地位與掌聲。

隨著所擔任的職務越來越重要，所受到的關注也越來越多，這兩位在工作事業上的優異表現，也是有目共睹。

官祿宮在卯位、太陽廟旺的這一位，宣稱他所追求的是「歷史定位」，大概可以說明這種對於工作事業的期待與心態!

而官祿宮在戌位、太陽落陷的這一位，對於擁護者提出了美好的願景。卻在職位與權力到達頂峰之後深陷政治泥淖，最後身陷囹圄。他的際遇，不禁令人有「雲端跌入地獄」的感嘆!

【推薦閱讀】「生不逢時」是人生不順的最大原因？從命盤星曜看答案

對於宮位而言，化祿與祿存皆可視為「資源」; 化祿或祿存在哪個宮位，即代表坐命者將他的資源(時間、精神、關注、金錢)投入在這個宮位。

同樣都以工作認真、專業著稱，「化祿」所代表的意義都在他們的官祿宮具體展現，但是主星廟旺與落陷所產生的差異，就無法以「運勢好不好」來解釋了。

而是進入「價值觀」、「人生觀」、「行為模式」等等人生哲學的影響層面了!

※

「乘旺」這兩個字其實早已揭示化祿及祿存主導性不高的事實。

無論是「乘車」還是「乘船」，車和船是負責移動的載運工具; 一旦進入載運工具，人們便失去了主動或決定是否移動的主導權。

而「『乘』人之危」更顯得這個難得的「好機會」，並不是憑藉自己的力量而創造出來的。

於是「乘旺」便帶著濃厚的依附性與被動性，更是說明了主星之所以稱為「主星」，有其具體以及鮮明的實質意義; 即便是「吉星」，也只能扮演「配角」的角色，配合主星的運作。

油門與煞車，到底哪個比較重要？

對於個別星曜而言，「化祿」代表「數量與程度的增加」，這種「增加」本身並沒有什麼好壞，結果完全取決於主星的特質與屬性。

從意象上來看，天機化祿代表流動性增加，也更不穩定。太陽化祿則代表更熱情、更張揚，也更消耗。

然而，凡事增加之後，就可能會有「過度」的風險。

貪狼化祿所產生的桃花增加，廉貞化祿所造成的「情鎖」，破軍化祿所形成的暴衝，都可以算是「過度」可能造成的風險。

就算將討論的焦點放在宮位而非星曜，夫妻宮的化祿意味著感情甚至是婚姻的對象數量增加，疾厄宮的化祿代表體重或是有病痛的機率增加，「多多益善」不見得適用於人生的各個面向。

【推薦閱讀】 你抓不住它，它抓得了你 – 談談你不太重視的疾厄宮

「祿存」雖然也帶有「增加」的意涵，但是在程度上遠不及「化祿」，因此「祿存」造成「過度」的機率也就沒那麼高了。

以「保守」著稱的「祿存」，有個「化祿」所沒有的特質 - 消災解厄; 你也可以說這個「消災解厄」是建立在「保守」的基礎上。

「躺著比較不會中槍」便是對這種「消災解厄」功能最鮮明、生動的詮釋了！

凡事不躁進、不強出頭、三思再三思、寧可不賺也不願賠，人生遇到災消厄解的機率自然升高了！

然而，祿存所隱含的風險，往往出現在與祿存相鄰的兩宮，因為祿存的鄰宮必有擎羊與陀羅。

【推薦閱讀】 消災解厄還是器小易盈？ – 來談談祿存

從這三顆星曜的關聯性來詮釋，你可以說這是「因為左右(擎羊與陀羅)無助，所以我必須靠自己(祿存)」，也可以說是「因為我只關心自己(祿存)，所以讓周遭的人不開心(擎羊與陀羅)」。

如果祿存本身的旺弱都必須仰賴同宮的主星(乘旺)，那麼就不難想像當「祿存單守」(並未與十四主星同宮)的窘境與孤立無援。

命理的理論中有「祿存單守不以吉論」的說法，正是因為祿存單獨存在的宮位，缺乏主星的庇護而無力抵禦鄰宮擎羊與陀羅的夾擊，導致該宮容易產生無法預期的風險。

祿存單守財帛宮，通常意味著坐命者吝嗇、小氣，只是努力地存錢而捨不得花錢。

從祿存所代表的意義上來看，坐命者的確將他的「資源」放在財帛宮 - 努力地存錢，好讓財富增加。

但是由於祿存單守財帛宮，在缺乏主星的庇護下，坐命者在財帛宮的努力往往遭受到鄰宮的挾制而產生巨大的風險。

財帛宮的鄰宮分別是子女宮和疾厄宮，當祿存單守在財帛宮，子女宮必有擎羊，而疾厄宮必有陀羅。

先不論子女宮和疾厄宮分別有什麼主星，疾厄宮有陀羅，代表久病不癒或是為疾病所糾纏的機率較高; 子女宮有擎羊則意味著親子關係不佳、衝突不斷，甚至子女不成材的機率都會比較高。

雖然坐命者自己努力存錢，也捨不得花錢，但往往是不成材的子女和自己病歪歪的身體，將坐命者畢生的積蓄消耗殆盡。

單守財帛宮的祿存，終究不敵子女宮與疾厄宮內煞星的侵蝕; 這也就是「祿存單守不以吉論」最鮮明的案例。

縱使宮內有主星，一般認為天相與祿存同宮仍屬不佳的組合。原因正是天相的鄰宮必然有天梁及巨門，而天梁加擎羊與巨門加陀羅皆是不甚理想的組合。

如果人生是一輛車，化祿及祿存便是作用在這輛車的能量機制。化祿像是油門，目的是增加人生的活動力; 祿存則像是煞車，適時地將衝撞及風險降低，維持人生的安全性。

沒有油門，人生便無法前進; 沒有煞車，人生則安全堪慮。

或許你會想要問：「如果祿存與化祿同宮，會是一件好事嗎？」

祿存與化祿同宮所代表的「過旺」早已揭露了古人過猶不及的思維，而煞車(祿存)與油門(化祿)同踩的不良開車習慣，也說明了過度消耗可能造成的傷害。

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

商品推薦