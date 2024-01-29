唐綺陽星座運勢週報：金牛女桃花運佳 獅子職場繃緊神經
【唐綺陽星座運勢週報1/29-2/4】
星象影響：天王星順行、火海六分入相、日金30度入相、水冥入相
天王星順行，突發的變數將計畫打亂，為突發狀況收拾善後。火海六分入相，處事態度柔軟一點，不以目標為導向，反而成功機率高，調整身心、放鬆心情靈感自然湧現。日金30度入相，適合進行人際交流，多與人接觸參加聚會。水冥入相，年前工作事務繁忙，內心有責任壓力存在。
12星座個別運勢：
天秤：維持工作中的混亂與失控，與對象缺少時間相處
天蠍：有些觀念需進行斷捨離，感情有死而復生的跡象
魔羯：凡事要用智慧去應對處理，當心與另一半發生爭吵
水瓶：與人共事需有管理思維，戀情避免太過積極
牡羊：適合做幕後控管的工作，愛情狀態偏向害羞暗戀
雙子：職場上別太逞強需接受支援，要辨別愛情和同情
巨蟹：能者多勞獲取同事信任，感情放鬆避免過度擔憂
雙魚：學習用聰明方法拒絕，戀情勇於表達也要小心爛桃花
金牛：工作受女性貴人提拔，女性桃花運佳、男性妻管嚴
獅子：職場繃緊神經照進度走，職場戀情雙方能相互扶持
處女：身兼數職要細心分配安排，愛情方面會有選擇困難
射手：事業拚搏有成就感，工作認真可添加魅力受人愛慕
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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