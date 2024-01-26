十二星座財富自由排行榜！賺錢小能手金牛奪冠 他們太愛美守不住財
每個人都夢想財富自由，就不需要為生活煩惱，陸媒《搜狐》分析「十二星座的財富自由排行榜」，前三名分別是金牛座、獅子座、水瓶座，其中金牛座是賺錢小能手，想著各種方式賺錢；獅子座個性踏實，對加班不會有怨言；水瓶座專注工作，可以取得好成績。
第一，金牛座
金牛座擅長賺錢，平日想著利用各種方法賺錢，實現財務自由對他們而言非常容易。
第二，獅子座
獅子座個性踏實能幹，對於加班不會有怨言，只要是長官下達的任務都可以完美完成，所以財務也是非常自由的。
第三，水瓶座
水瓶座為了取得非常好的成績，因此會相當專注工作，經過多年的積澱，財務是非常自由的。
第四，處女座
處女座是完美主義，嚴以律己、一絲不苟，所以工作都能出色地完成，經濟上面是絕對不會有問題的。
第五，摩羯座
摩羯座可以被稱為加班人，他們努力加班、默默做事，因此取得成果、財富自由是非常輕鬆的。
第六，天蠍座
天蠍座可以完成任何自己想做的事，他們是言出必行的人，所以財務狀況也是非常好的。
第七，巨蟹座
巨蟹座責任心很強，也不會亂花錢，平時做事情非常有規劃，每個月也能存下不少錢，所以財務狀況非常健康。
第八，牡羊座
牡羊座個性衝動，看到自己喜歡的東西就會非常想買，所以時不時就會出現超支的情況了。
第九，雙魚座
雙魚座喜歡浪漫的東西，常常買一些可愛的小東西，因此經濟狀況會比較緊張。
第十，雙子座
雙子座喜歡旅遊，但是旅遊也非常花錢，想得到旅遊的快樂，就得付出對等的代價，因此經濟就會比較緊張。
第十一，射手座
射手座是戀愛高手，但是談戀愛就得花錢，他們常為了哄戀人開心而付出大筆金錢，最後甚至搞得自己破產。
第十二，天秤座
天秤座愛漂亮，他們很喜歡打扮自己，喜歡買化妝品、衣服等等，想要買的東西真的太多了，但是為了美麗天秤座都是非常願意花的，所以財務自由狀況屬於墊底狀態。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言