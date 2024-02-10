簡少年教你看農民曆…快查「出生年天干地支」趨吉避凶自己來

您知道農民曆背後隱藏的秘密和它如何影響您的日常生活嗎？在我們忙碌的生活中，大多數人查閱農民曆僅是為了挑選吉日。然而，農民曆中記載的每日天干，如果恰當運用，實際上可以幫助我們及早趨吉避凶。讓我們一起探索簡少年這位新創科技圈的國師兼命理看相風水師在他的新書《簡少年現代生活改運書》中所分享的農民曆與天干日的應用方式。

如何運用農民曆和天干避免日常禁忌行為？

農民曆不僅是選擇吉日的工具，還可以幫助我們避免與天干相沖的不利影響。透過瞭解自己的生肖和天干，我們可以預知哪些日子可能帶來負面影響，從而做出更好的生活安排。

〔步驟〕善用農民曆替自己趨吉避凶 1.確定你的生肖對應的天干地支。 2.參考農民曆，找出與你天干相沖的日子。 3.在這些日子避免重要活動或決策，以減少負面影響。

〔舉例〕你會受到哪個天干所影響？

我的一位朋友，1988年「戊辰年」出生，我建議他在「戊日」避免駕駛或騎車，因為戊日對他而言可能增加交通風險。我自己，作為「丁年」出生的人，則在「丁日」避免工作和溝通，因為這天容易引起衝突或誤會。儘管我小心規劃，溝通問題仍可能發生。例如，一次丁日，我選擇避免談話，但我的老婆仍感到壓力並向我抒發。這讓我更加相信遵循生辰八字和農民曆的重要性，這是為什麼每逢丁日，我都格外小心的原因。例如，2023年是「癸卯年」，今年出生的人天干對應「癸」，可能在特定的癸日遇到問題。瞭解這些，我們可以避開這些日子，從而減少不利影響。

天干為「甲」，對應的四顆星為：廉破武陽

對於甲年出生的人來說，太陽星化忌特別顯著，尤其在與男性的互動和視力健康方面。太陽星代表男性，使得甲年生的人在甲日與男性交往時容易產生衝突，甚至焦慮。因此建議在甲日避免與男性（包括工作夥伴、長輩和父親）進行重要互動或討論，並建議在商務會議中帶一位同伴以避免直接對話。同時，太陽星也象徵外國人，需要特別注意與他們的互動。視力問題也是重點關注，甲年生的人應特別注意保護眼睛健康，避免在甲日過度用眼。總之，甲年出生的人在甲日應減少與男性的接觸，並特別留意視力保健。

天干為「乙」，對應的四顆星為：機梁紫陰

乙年出生的人來說，太陰星化忌對他們的社交和生活有顯著影響，特別是在乙日。在這天，建議避免與女性（包括客戶和母親）的重要互動，因為即使預期是愉快的聚會，也可能無預警地演變成爭執。太陰星的延伸意涵包括與水相關的事物和土地交易，因此在乙日也應避免涉及水相關的活動和土地相關的交易或討論。此外，太陰星還象徵著夜晚，所以在乙日晚上最好不要外出。總之，乙年出生的人在乙日應避免與女性接觸、避開與水和土地相關的事務，並減少夜間外出

天干為「丙」，對應的四顆星為：同機昌廉

對於丙年出生的人，在遇到廉貞星化忌時，需特別留意其強大影響。廉貞星與法律問題、訴訟和血緣關係有深刻聯繫，涉及合約糾紛或被告等情況。它同時與血液相關疾病或腫瘤有關。因此，建議丙年生的人在生活中嚴格遵守法律規則，避免涉足灰色地帶，以免招致法律問題。此外，廉貞星與家族成員間的糾纏也不容忽視，這包括近親和遠房親戚。在丙日，建議謹慎檢視合約細節，避免與血親過多互動，並注意可能隱藏的血緣或裙帶關係。健康方面，丙日出現的任何身體不適，特別是與血液或腫瘤相關的症狀，都不應忽視，應及時就醫。總之，丙年出生的人在丙日應避免法律風險，小心家庭關係，並關注健康問題。

天干為「丁」，對應的四顆星為：陰同機巨

在「丁運遇巨門化忌」的特殊時期，建議大家謹慎言行，盡量減少談話以避免口舌之爭。巨門星象不僅預示著言語上的問題，也與耳鼻喉健康息息相關。這段時間內，建議避免過多聽取他人意見，以免因誤解引起不必要的糾紛。若遇到耳鼻喉不適，應及時尋求醫療幫助。若非必要，減少與人溝通；在不得已時，可透過書信或使用非母語進行溝通，如此不僅能降低誤解風險，也符合當下星象影響下溝通不暢的特點，進而減少與人爭執的可能。

圖為拜拜示意圖。圖片來源/ingimage

天干為「戊」，對應的四顆星為：貪陰右機

對於戊年出生的人來說，在戊日時期，尤其需關注可能出現的失眠問題。這是因為在天干地支學中，戊對應到貪陰右機的天機星化忌，這代表著思緒繁複，容易導致失眠。為避免此狀況，建議戊年出生者在戊日的前夜12點前入睡，以減少翌日的失眠風險。此外，天機星還與移動和交通有關，意味著在戊日出行時可能會遇到交通問題。因此，在這一天，盡量選擇大眾交通工具出行，避免自駕或騎乘摩托車、自行車，以降低交通事故的風險。

天干為「己」，對應的四顆星為：武貪梁曲

在己日，文曲星化忌對於從事藝術和溝通相關工作的人來說尤其具有影響。此時期，文曲星化忌可能會引起誤解和欺騙。更加有趣的是，文曲星還與技術故障和相思病相關。因此，建議在己日避免做出任何承諾，因為這天做出的承諾容易遭到他人的忽視或違背。此外，若有人在己日提醒你某事急需關注，如截止日期或財務問題，需特別警覺，可能是詐騙。對於從事表演藝術，如脫口秀或演唱會的人來說，己日可能會帶來表演失誤，如說錯話、硬體設備故障等，因此最好避開己日進行表演。最後，若與伴侶為遠距離戀愛，己日可能會加劇思念之情，建議在這一天減少聊天以避免情緒上的波動。

天干為「庚」，對應的四顆星為：陽武陰同

在庚年的天同星化忌期間，簡老師建議避免與年紀相差較大的人合作或過多互動，特別是避免與小孩過度接觸。這是因為天同星化忌代表福氣的減少，並可能導致對方看起來不順眼，引發不快。對於有小孩的家長來說，這時期可能會感到特別煩躁，因此應格外關注並照顧好小孩，尤其是避免讓他們參與危險活動。此外，天同星化忌也象徵著焦慮的增加。在這一天，建議大家進行靜坐靜心活動，以避免因焦慮而做出魯莽決定。最後，庚年出生的人在天同星化忌時，應避免參與危險活動或運動，因為這時的福氣較弱，容易將小問題擴大化。

天干為「辛」，對應的四顆星為：巨陽曲昌

辛年出生的人在遭遇文昌星化忌時，應特別注意文字相關的問題。文昌星化忌主要代表在文字上容易出錯，這種影響範圍廣泛，可能影響到合約的準確性，並且對考試非常不利。因此，在辛日避免簽署任何合約，並小心處理電子郵件，因為這些都屬於文字表達。此外，要特別警惕合約細節及網站上的文字，防止遭遇文字型詐騙或釣魚網站。最後，由於文昌星與考試有著深刻的關聯，且在此期間文字容易出錯，建議避免參加任何書面考試；口試則不受影響。如果可能，建議將需要書寫的事務延後至其他日期。

天干為「壬」，對應的四顆星為：梁紫輔武

當武曲星化忌時，代表著容易發生不當消費和與金屬相關的問題。在這一天，為了避免無謂的開支，建議將錢包和信用卡鎖在箱子裡，盡量減少隨身攜帶現金或信用卡，從而降低花錢的誘惑。同時，武曲星還象徵著金屬，尤其是刀具和鋼鐵製品。因此，在武曲星化忌的日子裡，建議遠離金屬物品，因為這些物品可能會造成意外，如健身時器材故障，或是在廚房料理時不小心割傷手指。這些都是在武曲星不利時可能發生的情況，需格外留意。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

天干為「癸」，對應的四顆星為：破巨陰貪

最後一個癸呢，對應到破巨陰貪，其中「貪狼化忌」，代表爛桃花、慾望無法滿足。所以容易發生的狀況是，遇到異性時，做出一些錯誤的判斷，或是異性讓你痛苦和壓抑。簡單來說，就是這一天遇到異性都會出狀況，最好避開所有的異性，無論是約會、聊天，或是工作上的合作。這包括了你的配偶和認知中的異性，比如同性戀關係中的朋友。此外，這天可能會受到慾望的驅使，但由於這些慾望無法被滿足，最終可能導致更多的情緒困擾和後悔。

以上這些天干日可以避免地雷的方式，以及每個人天干日的應用，就分享給大家參考。實際上我有很多在巨門星化忌的日子，因為說錯話而被攻擊的案例，也有癸年生的朋友，在癸日遇到的爛桃花都特別爛。希望大家能透過這些紫微斗數的小應用，並分享給周遭親朋好友，祝福大家都能夠平平安安，開開心心。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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