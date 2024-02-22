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別浪費才能！「3星座」只要遇對環境 就能激發驚人潛力

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這些星座只要遇對環境，就能激發驚人潛力？(圖片來源：Shutterstock)
這些星座只要遇對環境，就能激發驚人潛力？(圖片來源：Shutterstock)

隨波逐流，似乎是大多數人的天性。有的人明明自身很有潛力，但卻因為沒有處在適合的環境，而白白浪費了自己的潛能；也有的人因為選錯伴侶，而白白蹉跎了歲月，耽誤了終身。尤其是以下這幾個星座，一定要選對環境，選對人！這當中的理由，就讓科技紫微網來告訴你吧。

讀文小提醒：
請參考太陽星座或上升星座。

金牛座

金牛座核心的兩大本質，一是踏實能幹，二是容易犯懶。然而，這兩個核心特徵正好也是互相矛盾的，必須看哪個特質發揮得比較大而定。

實際上，金牛並不適合過太安逸的生活。因為他們一旦認定了一件事或一個人，就很難改變想法和行為了。不管是觀念、行為、還是習慣，金牛座都很容易受到周圍環境的影響。如果在舒適圈待久了，就會自我說服，得過且過，不會主動尋求變動。

反而，如果在金牛的生活裡，時不時的來一點小挑戰，他們就會越挫越勇，能力也會越來越強。只要讓他們嘗過一點成功的滋味，累積起基礎資本，或者有個優秀的引路人指路，金牛踏實能幹的本性就會表現出來。一旦他們對工作環境和生活品質開始有要求，這就代表金牛已經步上軌道了。從這裡，他們便會進入一個良性循環，越來越往上成長。

獅子座

明明想待在家裡好好唸書，但朋友一揪就忍不住出門一起玩；明明很想得到某個東西或者完成某個目標，但朋友一唱衰就假裝自己不想要了。

這就是獅子，總是為了融入某個群體、或者維護自己面子，而白白丟棄許多唾手可得的機會。所以對獅子來說，進入一個怎樣的環境，選擇怎樣的同伴，決定了他們能走到多遠的位置。

獅子終其一生都期待得到別人的認可和欣賞，周圍人的評價和回饋自然也就極度影響著他們的自信心。尤其是遇到批評或負面回饋時，他們很可能會沮喪，甚至一蹶不振，而影響了往後人生的表現與發展。

相反，如果身邊的人多能認可他、鼓勵他，獅子就會展現出越挫越勇的力道，不甘心被超越，哪怕是失敗了也不輕易服輸。也就是說，只有進入合適的環境，遠離會消耗他意志的人，獅子的角色和任務才會明確展露出來，發揮才能和創造力，活出真正的內在力量。

射手座

瞭解一個射手最好最快的辦法，就是看看他的朋友都是什麼樣的人。射手為人隨和，愛交朋友，會因為他人的意見和建議而改變自己的做法。比如他本來想要A，看到別人選了B，又覺得選B也不錯。雖然射手的天性總在尋找下一個要去的目的地，但也總是會被沿途的風景吸引，忘了自己原本要去的地方。

何況，散漫是射手的天性。如果朋友圈都比較愛玩，沒有上進心，射手大概也就會依樣畫葫蘆，圖個開心自在就行了。

另一方面，相比於別的星座，射手座有探索世界的渴望和勇氣，也對未知和新奇事物充滿好奇心。只要身處適當的環境、有志同道合的夥伴或學習對象，他們會非常願意踏出舒適區，積極追求冒險和體驗，如此一來，不難取得一番成就。

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