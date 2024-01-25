再忍忍！今年別轉職 「這三生肖」換工作以為解脫...其實前方更大坑
領完年終，過年後總有一波換工作潮，許多人會想離開厭倦的工作，期待換一個新環境大展身手，但是清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文，勸三個生肖今年不宜轉職，以免從一個坑跳到一個坑，悔不當初。
▍第三名：生肖牛
生肖牛今年轉職會遇到小人和難搞的同事，容易捲入八卦流言，容易遇到瘋瘋的同事讓你受到驚嚇，所以建議不要轉職。
▍第二名：生肖兔
生肖兔今年轉職會遇到談的薪水跟原本的不一樣，導致心情不好，一直想離職或工作事情繁多導致一直加班，建議如要轉職，還是等到2024年中比較好。
▍第一名：生肖龍
生肖屬龍今年不宜轉職，如轉職容易遇到雜事多、事情處理不完的地方，或者一堆人離職事情都交給你做。建議要轉職的話，等到2025年再進行比較好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔯2024運勢一次看
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言