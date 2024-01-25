再忍忍！今年別轉職 「這三生肖」換工作以為解脫...其實前方更大坑

領完年終，過年後總有一波換工作潮，許多人會想離開厭倦的工作，期待換一個新環境大展身手，但是清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文，勸三個生肖今年不宜轉職，以免從一個坑跳到一個坑，悔不當初。

▍第三名：生肖牛

生肖牛今年轉職會遇到小人和難搞的同事，容易捲入八卦流言，容易遇到瘋瘋的同事讓你受到驚嚇，所以建議不要轉職。

▍第二名：生肖兔

生肖兔今年轉職會遇到談的薪水跟原本的不一樣，導致心情不好，一直想離職或工作事情繁多導致一直加班，建議如要轉職，還是等到2024年中比較好。

▍第一名：生肖龍

生肖屬龍今年不宜轉職，如轉職容易遇到雜事多、事情處理不完的地方，或者一堆人離職事情都交給你做。建議要轉職的話，等到2025年再進行比較好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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