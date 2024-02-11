2024年12星座省錢絕招！牡羊靠30天定律扼殺購買慾 天蠍儲蓄竟有黃金公式

農曆春節到來，代表要告別過去迎接嶄新的自己，許多民眾也會趁新舊年度交替之際，來重新檢視自己的理財習慣。如果想存錢累積存款，就得從培養好的儲蓄習慣開始，《紐約郵報》整理了2024年12星座的最佳存錢之道，或許你從每個星座的理財撇步，也能找到適合自己的生活模式。

● 牡羊座（3月21日-4月19日）

遵守30天規則

牡羊座的個性很急，通常沒有耐心，因此較容易衝動消費，但實際上很少用到該物品。新的一年，牡羊下手花錢需經過深思熟慮，辨別什麼是「真正需要」、什麼是「暫時需要」。假如身為牡羊座的你，當下超想購入一件大宗物品，例如划船器、噴火器或格鬥遊戲機等，請將願望清單寫起來放置抽屜，等待30天過後，再來檢視自己需求，或許屆時熱情已經消退，你就會發現根本不需要該物品。

● 金牛座（4月20日-5月20日）

每周選一天0支出

金牛座通常會老實存錢，不過一旦有壓力需釋放，可能透過購物來放縱自己。身為金牛的你可以實施一個巨大挑戰，每周選一天「零支出」，盡可能在那一天挑戰零花費，例如減少食物準備開銷等。你得重新定義什麼是放縱，看看能從已經擁有的東西中挖掘多少快樂，以此來達到在不花錢的日子享受免費的樂趣。

● 雙子座（5月21日-6月20日）

分開儲蓄帳戶

一般雙子座的主力消費帳戶就是儲蓄帳戶，但消費、儲蓄帳戶最好完全分離，對雙子而言，把金錢做分類，有一個界線劃分比較好，這樣能避免陷入無底洞支出和衝動消費。

● 巨蟹座（6月21日-7月22日）

提前在網上訂購生活雜貨

愛家的巨蟹座喜歡製作家常料理來照顧他人，建議你可以嘗試「在網路上提前訂購生活雜貨」，線上消費不僅可以節省精力和時間，還能讓你快速得知自己消費金額多少，避免超過預算。重要的是一定要提前訂，如果你一旦在餓肚子狀態下購物，禁不起網路上諸多誘惑，容易添加過多物品進入購物車。

● 獅子座（7月23日-8月22日）

每月給自己零用錢

給自己零用錢看起來好像很幼稚，但你把自己想像成好心的顧客給老闆錢，或許就有不同感受。零用錢能幫助你掌控局面，抑制購買欲，並為真正有用的東西存錢。

● 處女座（8月23日-9月22日）

學習自己DIY布置生活需求

憑藉有遠見和不妥協的性格，處女座幾乎沒有解決不了的項目，他們總是比任何星座都願意學習技能。處女座在新的一年如果要減少支出，可以看YouTube相關的教學影片，學習自己修補衣服、鋪浴室瓷磚以及建造餵鳥器，相信處女座一定有志者事竟成！

● 天秤座（9月23日-10月22日）

在花大筆錢之前先諮詢別人看法

身為天秤座的你可以靠交流的本能來制定儲蓄計畫。當你想花費一個數目例如100美元（約新台幣3100元）的錢時，就找信任的親朋好友諮詢，並經過他們同意才能花錢，這樣的機制可阻止你花錢大手大腳。天秤很厭惡與人發生衝突，一旦被諮詢的人不同意或有不同看法，天秤可能就會放棄消費決定。

● 天蠍座（10月23日-11月21日）

將預算公式化

將預算公式化能幫助天蠍節省開銷和存下買生活必需品的費用。天蠍可以採用財務專家建議的策略「50/15/5」以制定開銷計畫，舉例來說，將50%的稅後現金用於購買生活必需品，將15%的錢放入儲蓄帳戶，並存下5%的錢當緊急預備金。剩下來的30%錢可以用於旅行，和買自己有興趣的東西例如遮光窗簾、皮革製品等。

● 射手座（11月22日-12月21日）

旅遊找到有報酬和免費住宿的方式

射手座不受生活束縛一直在突破自己，擁有不斷冒險的靈魂。作為射手的你在國外旅行，可以提供幫人照看房子和照顧寵物的服務，不僅屋主能放心，你也能獲得報酬和免費的住宿，不僅能享受旅行還能恪守預算，這種計畫可以省下不少錢，讓你走得更遠、停留更長時間。

● 摩羯座（12月22日-1月19日）

如果想要高額用品先從二手物著手

摩羯座很務實，也喜歡高品質物品，相信他們買一個好東西就可以用很久。如果摩羯座想較高級的物品，不一定要買最新的，可以考慮從二手貨下手，例如像翻新的電子產品、古著羊絨衣物等，這樣會節省不少成本，比較不會傷荷包。

● 水瓶座（1月20日-2月18日）

降低用水成本、安裝雨桶

在西方神話裡，水瓶座的象徵是一名運水者，對他們而言也許沒有比設雨桶更適合的省錢技巧，設置雨桶不僅可以節省水費，也很環保。對那些居住在環境較缺水或公寓的人來說，可以考慮淋浴時使用水桶來收集加熱時流出的冷水，可以用它幫植物澆水或洗碗。此外，與伴侶一起洗澡也能降低用水成本，同時增加親密感，這很明顯是雙贏。

● 雙魚座（2月19日-3月20日）

在社群媒體上關注節儉的人

雙魚座是一個反覆無常的水象星座，容易被周圍人們的能量和動機影響，但這沒什麼不好，反而雙魚可以善用這個天生心靈海綿來發揮優勢，讓網路上那些一直強調「多存錢、少花錢」、且鼓勵還清債務來掌控局面的YouTuber或網紅等，來填滿你的資訊流。一旦你長期接收提倡節儉的觀念，或許就會認真思考如何養成良好的消費習慣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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