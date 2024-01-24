再會啦心上人！4星座分手像「人間蒸發」 完全零預兆

在感情世界中，主動聯繫代表一種積極關懷的態度，不過並非每個人都做得到。根據《搜狐網》指出，12星座中有4星座，容易毫無預兆的提出分手，也不給出理由，轉身就走。

天秤座

天秤座只要看順眼，喜歡上一個人不用任何明確的理由，僅憑感覺和視覺。一旦關係建立，就會透過深入的交流和互動，判斷對方是否直得託付終生、是不是真愛。倘若對方並未和想像中完美，也不會提供解釋，很快地，你就會發現他們的回覆變得不及時，電話也不再接，且沒有任何預兆。

牡羊座

牡羊座喜歡一個人時會表現出激情洋溢，但可能僅僅是三分鐘熱度。當他們發現對方存在某些缺點時，並不會直說，而會迅速選離。這可以視為一種自我保護的行為。牡羊座的人深知自己性格衝動，直接說明分手原因，可能會造成對方極大傷害，寧願保持沉默，默默離開也是基於禮貌。

天蠍座

天蠍座在愛情中並非投入就是一生一世，也有可能反悔的時候。隨著深入了解另一半，發現對方存在越來越多缺點時，會選擇果斷結束關係，即便可能會損害自己的聲譽，也毫不在乎。對他們而言，最重要的是成功擺脫這段關係，持續糾纏可能對雙方都不利，甚至導致敵對關係，默默離開被視為最佳選擇。

金牛座

金牛座的人追求穩定的長久愛情，並不容易放下感情，但無法忍受對方花心，若被發現，下場可能導致分手。即便他們仍深愛著對方，但通常會選擇保持沉默，不願表達傷害對方的言語，更傾向於單方面宣告關係已死，確保雙方的損失最小化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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