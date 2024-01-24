誰滿腦子都是錢？水瓶有賺錢頭腦、巨蟹錢是安全感、「第一名」錢是一切

俗話說，「錢不是萬能，但沒有錢卻萬萬不能。」有些人會視錢財如浮雲，有些人卻對視財如命，也有些人愛財有道。命理網站旺好運分享「哪些星座真的滿腦子都是錢」，快來看跟你猜的一樣嗎？

第三名：水瓶座

水瓶座有一顆很會做生意的頭腦，他們對於錢財是非常清晰的，可以說無時無刻都在用頭腦想著如何賺錢，有一個屬於自己的理財方式，並且確保自己有足夠的能力去賺取這些錢財。

第二名：巨蟹座

巨蟹座非常沒有安全感，他們需要有穩定的收入才能夠安心生活，一旦與金錢或工作有關的事物，他們就會格外認真與努力，就是怕自己白白損失，是屬於非常重視金錢的星座之一。

第一名：金牛座

金牛座是非常迷錢財的，因為他們知道需要良好的生活品質就需要金錢，所以腦袋中時常想的都跟金錢有關，總是在制定計劃收入，以及每個月的支出，是能把錢才掌控在自己手中的理財基因份子。

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