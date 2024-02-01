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動不動想離職三星座！雙子容易厭倦、巨蟹太焦慮、「這星座」玻璃心抗壓零

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為離職示意圖。圖片來源/ingimage
圖為離職示意圖。圖片來源/ingimage

快要過年了，相信有不少人都準備好領完年終獎金就跳槽。有些人一份工作可以做三五年，有些人卻上班沒一個月又想換工作。命理網站旺好運分享「這些星座就是容易想離職」，快看看你身邊有沒有這種同事。

第三名：雙子座

雙子座總是很善變，一下子喜歡這個，下一秒就變心了，在職場上也是，容易討厭自己的工作，而且只要有一點點不愉快就會想離職，導致常常把離職快在嘴邊，或是一直在換工作。

第二名：巨蟹座

巨蟹座很喜歡安穩的生活，因此如果在職場上，面對任何超出自己所想的事情，就會開始想東想西，最後因為受不了自己這樣反覆焦慮，就會想要離職，有一種只能挑戰小事，無法面對大事的心態。

第一名：雙魚座

雙魚座有一種想過著輕鬆簡單的日常，但同時又想要有與眾不同的生活，因此當在職場上遇到困難或壓力，就會想要避著，很容易會有負面情緒，甚至是想離職的想法，非常容易玻璃心。

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職場 離職 星座 年終獎金

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