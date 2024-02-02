惹不得…生氣翻臉不認人！處女地雷多、牡羊直接罵、這星座忍到盡頭跟你切

每個人都有屬於自己的脾氣，自己的雷點，命理網站旺好運分享「哪些星座被激怒後，可能會翻臉不認人」，快看看你中了嗎？

第三名：處女座

處女座對很多事情總是很細心，因此心中的地雷當然也很多，如果被別人碰觸到這些雷點，他們可能會先口頭上警告，若還有再犯，那要他們翻臉不認人也是很有可能會發生的。

第二名：金牛座

金牛座在多數人心中都很好相處，而且也是非常能夠忍的星座，但如果有一天他們被激怒，不打算忍了，就很有可能會整個大爆走，完全不會顧情份，就是想與你斷交。

第一名：牡羊座

牡羊座性格較為坦率，雖然相處上總是覺得他們有趣又可愛，但如果踩到他們的底線，他們不僅會不給面子的當下指責，還有可能最後完全把你當仇人看，是非常典型的翻臉不認人。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

商品推薦