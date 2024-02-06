堅持做自己三星座…獅子天生王者、金牛信念第一、「第一名」掌控一切
要隨心所欲做自己，其實在現代社會中不是件容易的事情，命理網站旺好運分享「這些星座真的非常做自己」，快看看誰上榜。
第三名：獅子座
獅子座通常不太會去理會別人，他們認為自己過得輕鬆自在最重要，加上他們又很愛表現，希望大家目光都在他們身上，所以是非常懂得做自己且很有自信的一群人。
第二名：金牛座
金牛座雖然常常沒有安全感，但只要遇到重大事情，他們就會毫不猶豫且堅持自己的信念去解決，不太會想去理會其人事物，因為他們有屬於自己的生存模式及追求的生活。
第一名：天蠍座
天蠍座認為自己的人生就是要自己掌握，他們不喜歡被控制反而喜歡控制人，一切都要在他們的掌握之中，即便可能會影響到自己的人際關係，他們也不怕孤單，只怕不能做真正的自己。
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