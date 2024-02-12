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喜歡搞事三星座？水瓶外星人點子多、天秤追興趣、「這星座」平凡中找小確幸
有些星座閒不下來，一但生活沒事做就覺得無聊，所以就開始搞出一些事情。命理網站旺好運分享「這些星座真的有夠愛搞事情」，快看看誰上榜。
第三名：摩羯座
摩羯座雖然不太愛搞大事，但他們非常喜歡搞生活的小事情，因為他們知道自己已經太務實且無趣，必須在平淡生活中創造出不平淡的日常，這對他們來說每一天都將會很踏實。
第二名：天秤座
天秤座平時看起來都沒什麼行動力，但其實他們總是默默在規劃，而且他們也是非常喜歡挑戰自己，因此只要有自己喜歡的事情可以搞，他們冒險的精神就會突如其來並且去執行。
第一名：水瓶座
水瓶座一直非常直率及不怕任何事情，他們不僅喜歡嘗試，也很愛搞事情，就是想要一個突破感，同時也希望被人理解，對他們來說這樣的生活才有趣，也才有意義。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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