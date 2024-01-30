快訊

見觀光客有難出手當翻譯解圍 對方光速折回送她「驚喜謝禮」

美軍睡夢中慘遭奪命！美媒：無人機襲擊當下幾乎沒警報

誰會出賣朋友？摩羯利益掛帥、雙子八卦王、「這星座」報仇三年不晚

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為說朋友閒話示意圖。圖片來源/ingimage
圖為說朋友閒話示意圖。圖片來源/ingimage

很多人曾經都被朋友出賣過，被背叛的心情總是不好受。命理網站旺好運分享，「這些星座」竟然「會出賣好友」，看看你身邊有這些星座嗎？要當心點。

第三名：摩羯座

摩羯座如果想要出賣好友，一定是有利益或權力的衝突，他們會默默進行，表面上都看似沒什麼事，但其實私底下已經神不知鬼不覺的把別人給賣了。

第二名：雙子座

雙子座是八卦中心，他們非常喜歡聊好友八卦又愛宣傳，尤其是八卦主角若最近有惹到他們，雙子座就一定會大肆宣傳出賣這些人，當被抓到時，還會有自己的一套說詞來給自己台階下。

第一名：天蠍座

天蠍座的心思非常敏感，而且地雷也很多，即便是很好的朋友也時常捉摸不透，當他們地雷被引爆，不管是誰，他們就是一定會記仇，而且會再另外找時間私下反擊。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

2月4日立春！四星座迎財神 雙子快買樂透、1類人投資好時機

越胖財運越好！4生肖+4星座過完年別減肥 摩羯圓臉受老闆寵愛

拜託別害人！不適合結婚星座男...天蠍控制狂、射手愛自由、「這星座」會假裝單身

十二星座財富自由排行榜！賺錢小能手金牛奪冠 他們太愛美守不住財

相關新聞

誰會出賣朋友？摩羯利益掛帥、雙子八卦王、「這星座」報仇三年不晚

很多人曾經都被朋友出賣過，被背叛的心情總是不好受。命理網站旺好運分享，「這些星座」竟然「會出賣好友」，看看你身邊有這些星座嗎？要當心點。

每日星座運勢／水瓶工作易分神闖禍 承擔反而好轉

2024-01-30牡羊座短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。【整體運★★☆☆☆】戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金

專家曝「立春」開運妙招 5生肖必躲春：恐影響整年運勢

「立春」為二十四節氣之首，今年（2024）立春將在2月4日下午16點26秒交節氣。命理老師柯柏成表示，今年立春比除夕來的早，民眾可透過「利存法」幫財運添個好彩頭外，他也提醒「這幾類人」需躲春，以免影響自己整年的運勢。

2月4日立春！四星座迎財神 雙子快買樂透、1類人投資好時機

就快要過農曆春節了，今年節氣的「立春」是2月4日，清水孟國際塔羅小孟老師透露，四星座將喜迎財神爺，包括雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座。其中雙子的朋友偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣；而巨蟹座投資理財，將會是非常好的時機。

越胖財運越好！4生肖+4星座過完年別減肥 摩羯圓臉受老闆寵愛

年節到來，大街小巷充滿喜氣氛圍，美食自然不可少，而清水孟國際塔羅小孟老師昨（28）日在臉書發文透露，四星座跟四生肖的朋友過年後不要減肥，越胖財運越好！

蔡壁如、黃珊珊內鬥？ 占星專家曝：1人未來將倒吃甘蔗

大選後民眾黨內鬥傳言不斷，其中準立委黃珊珊跟前立委蔡壁如有心結的傳言更是鬧得沸沸揚揚，雖然兩人否認彼此沒有不愉快，關係仍受到外界矚目。占星專家李靜唯表示，蔡壁如下半年之後的運勢會逐漸看漲，尤其2025年～2028年更是如倒吃甘蔗；而黃珊珊今年流年比較適合退居幕後，年底前人生將面臨很大的抉擇或變動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。