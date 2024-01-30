誰會出賣朋友？摩羯利益掛帥、雙子八卦王、「這星座」報仇三年不晚
很多人曾經都被朋友出賣過，被背叛的心情總是不好受。命理網站旺好運分享，「這些星座」竟然「會出賣好友」，看看你身邊有這些星座嗎？要當心點。
第三名：摩羯座
摩羯座如果想要出賣好友，一定是有利益或權力的衝突，他們會默默進行，表面上都看似沒什麼事，但其實私底下已經神不知鬼不覺的把別人給賣了。
第二名：雙子座
雙子座是八卦中心，他們非常喜歡聊好友八卦又愛宣傳，尤其是八卦主角若最近有惹到他們，雙子座就一定會大肆宣傳出賣這些人，當被抓到時，還會有自己的一套說詞來給自己台階下。
第一名：天蠍座
天蠍座的心思非常敏感，而且地雷也很多，即便是很好的朋友也時常捉摸不透，當他們地雷被引爆，不管是誰，他們就是一定會記仇，而且會再另外找時間私下反擊。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔯2024運勢一次看
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言