誰會出賣朋友？摩羯利益掛帥、雙子八卦王、「這星座」報仇三年不晚

很多人曾經都被朋友出賣過，被背叛的心情總是不好受。命理網站旺好運分享，「這些星座」竟然「會出賣好友」，看看你身邊有這些星座嗎？要當心點。

第三名：摩羯座

摩羯座如果想要出賣好友，一定是有利益或權力的衝突，他們會默默進行，表面上都看似沒什麼事，但其實私底下已經神不知鬼不覺的把別人給賣了。

第二名：雙子座

雙子座是八卦中心，他們非常喜歡聊好友八卦又愛宣傳，尤其是八卦主角若最近有惹到他們，雙子座就一定會大肆宣傳出賣這些人，當被抓到時，還會有自己的一套說詞來給自己台階下。

第一名：天蠍座

天蠍座的心思非常敏感，而且地雷也很多，即便是很好的朋友也時常捉摸不透，當他們地雷被引爆，不管是誰，他們就是一定會記仇，而且會再另外找時間私下反擊。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦