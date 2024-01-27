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拜託別害人！不適合結婚星座男...天蠍控制狂、射手愛自由、「這星座」會假裝單身

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage

現代人離婚率很高，有些人勉強步入婚姻之後，還是終會因為個性破局，命理網站旺好運分享，「這些星座男原來不適合步入婚姻」，所謂「人貴自知」，建議這幾種星座的男人結婚前要想清楚，不要衝動行事，以免害人害己。

第三名：雙子座

雙子男即便是結了婚，旁人也會以為他還是單身，因為他們總是散發出一種自己還單身的假象，其實就是無法藏住內心想認識人或愛玩的心，除非他們遇到真命之愛，不然很難改掉這個習慣。

第二名：天蠍座

天蠍男是不會輕易踏入婚姻的，因為他們知道自己有強烈的控制欲與佔有慾，一旦步入婚姻，他們深怕就像是個監獄，不僅想要掌控大權，同時又想要有自己的生活隱私，所以通常天蠍男都蠻晚婚。

第一名：射手座

射手男本身就是愛好自由者，剛開始步入婚姻也許會很專情，但隨著時間的長久，心中那股不喜被束縛的想法又會跑出來，也會因此時常跟伴侶吵架，嚴重的話，甚至在外有別的對象。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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