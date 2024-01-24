韓國瑜旋風再起？吠陀占星專家：2024「死神牌」大破大立 這段期間更高峰

最近立院龍頭選舉進入倒數計時，眾望所歸的韓國瑜是否可以為國民黨總統敗選奪回一城？

從2019年我就核定過他的「印占紫微鐵版」三合一，當時曾斷言他會贏得高雄市長大選，因為他正走吠陀占星水星大運金星流年大利他的事業，只可惜2020年帶職參選已經時不我予，塔羅密碼流年走「隱者」（犯小人），印占「太陽」流年也不利選情，最終不僅高票落選連高雄市長也被罷免！如今再回頭再看他的星盤，從2020/6/6他被罷免當晚，高雄市議會議長許崑源跳樓自殺，為此韓沉潛了三年多，他幾乎完全退出政壇專注公益，一直到2023/11月我們才再看到韓市長英姿颯颯的風采！

這次的韓國瑜確實不一樣了！少了當年口無遮攔的氣焰，多了一份歲月沉澱的穩重！

韓2023流年走「吊人」，2024走「死神」，但他卻是少數可以在「死神」陰影下大破大立的政治人物！

因為「死神」前一年一定是「吊人」，意味著要懂得犧牲小我成全大局，我們看到藍白合最終破局就是因為同樣在走「吊人」的柯文哲最後反悔，政治人物的一念之間立馬翻轉了整個台灣的命運！反觀也走「吊人」的韓國瑜卻不計前嫌的幫侯友宜及國民黨小雞輔選，充份展現了先天下之憂而憂的泱泱大度！

今天我特地看了一下他的鐵板格局，其中有一條讖語寫著：

「巖頭走馬 莫信小人 幾至絕地」，也許寫的就是他當年帶職參選的險境吧！

塔羅密碼「死神」其實就是一個壽終正寢的概念，也就是徹底結束一個行之有年的模式！當然在斷捨離之前勢必十分糾結，但是只要學會放下並且轉念，或許就是人生另一個新的契機！

就舉蕭敬騰的例子吧！他在2023年走「死神」流年時向經紀人林有慧公開求婚，也象徵著他終於下定決心結束這段長達多年的地下戀情！

這就是「死神」，如果不懂得置之死地而後生，又如何迎來柳暗花明又一村？

反觀已經沉澱三年多的韓國瑜，吠陀占星也顯示他從2023/11月開始又重新活躍起來了！（請看我10月的Yt）接下來的立法院長選舉我個人認為他是勢在必得，最重要的是國民黨必須團結一心（因為國民黨真的是出名的不團結），即便沒有選上院長也不至於撼動他的高人氣！從他的吠陀星盤來看，韓國瑜事業真正的高峰將會從2024年4月一直到2030年，所以4月之前還是要特別努力！

再看看他的讖語，「此星照命，有操持有見識，成中有破，末限尤佳」。末限應該指的就是晚年這個大限吧！相信機謀膽量皆超群的他，只要願意重新張開弓箭，肯定能夠百步穿揚，箭中紅心！祝福這個「成也朋友敗也朋友」大男人。

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