從星座看超哥Vs.Toyz大亂鬥！「獅子對上雙子」相愛相殺是必然

事件發生時，正好在看直播，而由我於對前因後果還蠻了解，沒有什麼驚訝，只覺得有點遺憾，一個口才邏輯罕見至極的流量鬼才，一個錢家庭地位點滿的天生勝利組；早期他們的路線完全不同，從黑卡認識超哥，從電玩認識椅子，本是平行線的兩人，屬性根本迥異，後期，因為食物而有了交集，衝突，也因食評而逐漸累積。

那麼，演變成社會事件，已有法律去處理，而公領域，也佈滿網友的許多看法，輕鬆點，我問你個問題～如果先把兩個名字遮住，再來請拿開你的喜惡感，去看這次衝突，那麼你猜猜看，「這兩人分別是什麼星座的？」我想你會很吃驚，因為事件表現上實在太像了。

答案是：7/24 超派人生超哥．獅子座，6/9 中路野獸椅子Toyz．雙子座。

#相愛相殺的三宮與五宮

而跳開這兩人，回看你我生活中，工作戀愛或與家人相處時也類似，雙子vs獅子，像連環飛鏢對大刀，獅子愛面子，但臉皮薄如紙，情緒藏不住，連演都不想演，簡單直接誠實的爆炸方式，是讓脾氣消失的最速方法；雙子善語言，談笑間帶利刃，思考雖反覆，但衡量很周延，深信軍師勝武將，善文字，負能量靠自嘲或借物消愁；總的來說，根本就不同星球的生物。

結論：

都是需要被呼呼的星座，獅子有氣，讓他罵一罵，過了再回頭講他才會聽；雙子有氣，陪他鬧一鬧，吵輸也不意外就笑一笑，要溝通？但南轅北轍啊！如果你身邊有重要的人是獅子或雙子，請記得他們都是很需要被療癒的族群。

◎本文內容已獲 星星教授 安格斯 授權，未經同意禁止取用轉載。

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