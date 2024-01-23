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高調炫耀三星座！牡羊想當焦點、雙子自信浮誇、「這星座」越怪越驕傲

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為愛炫耀示意圖。圖片來源/ingimage
圖為愛炫耀示意圖。圖片來源/ingimage

許多人在性格上比較謙虛有禮，但也很多人喜歡在別人面前炫耀，命理網站旺好運分享「這些星座真的有夠愛炫耀」，快看看誰上榜。

第三名：牡羊座

牡羊座很喜歡搶風頭，他們不喜歡被邊緣，而是喜歡成為焦點，所以他們就非常喜歡用炫耀的方式來奪人眼球，這對他們來說有一種贏了一場比賽的感覺。

第二名：雙子座

雙子座一直以來都不是走謙虛路線的性格，他們覺得炫耀能帶給他們自信，但有時候會誇大其詞，如果有人相信了，雙子座會非常高傲。

第一名：水瓶座

水瓶座總是特立獨行，但只要能讓自己有表現的機會，是絕對不會放過的，因為他們渴望在自己喜歡的領域內被看見或被稱讚。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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