出國玩怎麼挑隊友？命理師教「這4招」一眼判斷好旅伴

不少民眾計畫趁寒假、春假出國旅遊，但出國玩最怕遇到缺乏團隊精神的隊友，因此規劃行程前要好好選旅伴。命理老師李行在命理節目《命運好好玩》中，分享4個藉由觀看面相、手相來選擇旅伴的判斷方法，若希望出國時能擁有個性隨和不計較、少抱怨好相處的旅伴，趕緊來看看這4個判斷方法吧。

1. 面相：印堂開闊 心胸寬大

李行說明，印堂位置在兩條眉毛中間，以個人手指頭測量，印堂大小有達到兩根手指頭寬就合格了。此外，印堂間也儘量不要有痣、斑、疤、紋，因為印堂代表人的命宮，也代表著個人的心理狀態，心理狀態越簡單越好，在出國旅遊時不會計較太多，也較好溝通，能讓旅程玩得更開心。

2. 面相：慈眉善目 萬事隨和

要看一個人隱藏的個性，第一個要看眼睛、第二個則是眉毛。慈眉善目代表個性隨和，慈眉是指眉型乾淨、又彎又長，善目則是眼睛的形狀要好，理想上在眼尾處微微下垂最佳，並且在笑的時候最為明顯。李行提醒，眉毛不宜有過多的雜毛，若沒有將眉型修整齊，在旅遊途中遇到意見不合時，會容易鑽牛角尖。

3. 面相：下巴寬闊 性格柔順

李行提到，下巴就是所謂的地格，象徵「老運」，包括貴人運、子孫運、人際關係運，當一個人的下巴寬廣，性格會較為柔軟，老運也會特別好。因此在旅途中，與這種人相處會笑聲不斷，在遇到問題或需要與他人溝通時，也可以派他出場協調，發生臨時狀況時，他也能出面解決。

4. 手相：水形手相 不拘小節

最後在手相上，擁有水形手相的人性格較為不拘小節。李行解釋，水沒有具體的形狀，因此可以想像六塊肌長到手掌上，在手心產生肌肉般類似水波紋的形狀，最重要的是手心要有肉。他透露，水形手相的人，在旅遊時通常會選擇跟隨多數人意見，將會是非常好的旅伴。

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