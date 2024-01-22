2024迎接暴富3星座！ 射手靠伴侶加持、這星座獲貴人相助奪冠
2024年剛揭開序幕，清水孟國際塔羅小孟老師點出有3個星座財運將面臨大變化，未來1年不只收入將提高，還有幸獲得伴侶加持、貴人相助，進一步實現財富自由，接下來就一起來看看上榜的星座吧！
第3名：射手座
2024年恐受家庭影響有多筆支出，薪資也容易發生意外，所幸有不少合作機會能化解財務危機。上半年有許多積極作為，增加個人形象和自信，改善財務狀況，不過投資須留意應更加謹慎，避免過度自信而造成虧損；下半年工作較有熱忱，合作機會逐漸變多，此外，伴侶將幫助射手座得到不少賺錢機會。
第2名：牡羊座
上半年可能透過投資獲利，或是透過學習新技術、參加商業活動得到可觀收入，不過職業生涯將迎來重大轉折，收入將產生變化；下半年可積極理財，投資獲利機會大，有助於達到財務目標，而在職場上的交流融洽，也大大助益得到合約的機會，收入將跟著提高，但要小心借貸問題，恐有財務損失。
第1名：巨蟹座
2024年因為溝通順利，或從創作領域獲得收入，也會因為旅行、學習、法律問題或人際關係產生支出。在上半年將獲得不少工作薪資，團體或朋友中會出現財務上的貴人，但要小心因合作而產生的資金問題；下半年則專注理財，有機會得到豐厚回報，不過切忌衝動投資，以避免金錢虧損。
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