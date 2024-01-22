12星座「想回到過去重啟人生」排行！天蠍拚挽回感情 這星座忘不了陳年誤會

每個人或多或少，都曾對自己的人生某段經歷感到後悔，甚至想過如果能穿越時空，就要回到當下，做出不同的選擇。日本網站「占TV」近來就分享12星座的人，排行誰是最想回到過去，重啟人生的星座。

第12名 魔羯座

魔羯座一想到回到過去，就得再度面對課業考試等麻煩事情，就覺得不如敬而遠之。

第11名 牡羊座

比起後悔已經發生的事，牡羊座認為向前看更重要。

第10名 水瓶座

如果能夠時光旅行，比起回到過去，水瓶座更想前往未來。

第9名 射手座

不管發生什麼樣的事情，射手座都會坦然認為「畢竟這就是人生」。

第8名 金牛座

金牛座認為想要改變過去，那麼對以前的自己非常失禮。

第7名 雙子座

雙子座會以積極的角度，思考「當時如果怎麼做應該會變得更好」。

第6名 處女座

認真的處女座會想要回到年輕時，挑戰各種有年齡限制的資格認證。

第5名 天秤座

愛美的天秤座，會想回到年輕時更重視保養，讓自己變得更美麗。

第4名 獅子座

獅子座會想要回到經濟最繁榮的時期，想辦法闖出一番事業。

第3名 雙魚座

雙魚座是12星座裡最異想天開的星座。如果能夠時空旅行，他們不只是想變回小時候，甚至還想直接回到前世。當他們羨慕他人時，往往會想到「這些人上輩子到底積了多少陰德」，因此決定自己也得從上輩子開始做起，以便在現世過上理想人生。

第2名 天蠍座

天蠍座後悔的事情，十之八九和戀愛有關。特別很多時候，往往是自己忍到內心壓力爆棚，一口氣宣洩而搞砸了感情。因此回到過去時，天蠍座也會一直告誡自己不要重蹈覆轍。然而江山易改本性難移，類似的事情即使再來一遍，仍可能同樣發生。

第1名 巨蟹座

記憶力超群的巨蟹座，對於過去的種種始終難以放下。比任何人都在意過往的他們，連好幾十年前的誤會，都想要重新修正。像是幼稚園時期吵過架的朋友，都想要再次和對方和好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦