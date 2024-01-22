4星座講話白目易惹禍上身！天秤正義魔人 這星座追求完美登榜首

有些人講話直接，脫口而出的言語不經修飾，有些人認為這是真性情，但在部分人眼裡就是很「白目」，因此容易在職場、社交場合中引來口舌之災。而清水孟國際塔羅小孟老師日前在FB粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享，有4個星座因為講話太白目，時常因發言不妥而惹禍上身。

Top4：雙子座

雙子座平時想到什麼就說什麼，當開會或者群體利益傷害到自己時，容易吐槽主管與他人。此外，雙子生悶氣生久了容易一次爆發，情緒也都寫在臉上，對於不喜歡的事物不輕易屈服，因此時常讓另一半或主管認為有些小白目，因此雙子必須要知道真話傷人，要稍微修飾。

Top3：射手座

射手座非常固執，只要是他們下定決心的事便很難被改變。正因如此，當有人苦勸射手座要改變個性時，射手可能剛開始會改，但過幾天後又恢復原狀。倘若戀人是射手座，可能會觀察到射手座答應的事情經常跳票，這種行為也會讓人覺得「白目」。

Top2：天秤座

天秤座公平正義，不看臉色，只要看見不公不義之事，便會喚起天秤座的俠義精神。天秤座只做「對」的事，倘若天秤遭受不公平待遇卻又被人打壓時，越多打壓只會讓他們愈發堅強，但也容易被認為天秤並未妥協於他人。

Top1：獅子座

獅子座的人講話直接，不愛在工作場合偽裝，因此有時脫口而出的言語容易傷到周圍的人。此外，獅子座愛面子、凡事要求完美，為了追求工作品質與目標達成率，會不斷修改項目，也容易被人刺激而動怒，導致周圍的人壓力山大，總是戰戰兢兢，因此背負「白目」之名。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦