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唐綺陽星座運勢週報：獅子財運購物運好 處女避免當爛好人

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報1/22-1/28】

星象影響：金星進魔羯、天王星順行、火天入三分相、金木入三分相

金星進魔羯，做事刻苦耐勞、愛惜羽毛者，能受獎勵獲得好結果。天王星順行，局勢出現逆轉，諸事不按牌理出牌，觀察另類特殊的成功模式。火天入三分相，易有紛亂或出格行為發生，要注意用電安全。金木入三分相，彰顯生活的節制能帶來好結果。

12星座個別運勢：

牡羊：重視睡眠對事業有幫助，感情遇問題需嘗試解決

金牛：對長輩多擔待避免硬碰硬，戀情有堅持的想法

雙子：工作協商變數多需設底線，與對象要彼此協調

魔羯：職場難題考驗做事彈性，遠離短視近利的桃花

巨蟹：目標明確勇往直前，在感情上很有自我想法

獅子：財運和購物運都不錯，與另一半感情穩定安心

處女：職場上避免成為爛好人，戀情上拿出誠意主動點

雙魚：工作找給力夥伴逆轉勝，有朋友變情人的機會

天秤：有海外相關新局勢展開，用新風貌吸引新桃花

天蠍：事業上多注意細節部分，太矜持高冷影響戀情

射手：貴人運佳提供寶貴經驗，對另一半多些溫柔體貼

水瓶：盡力推動事務將有成效，感情方面讓對方表現

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 另一半 職場 唐綺陽

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