每日星座運勢／水瓶錢交貼心人保管 避免自己亂花

2024-02-29

牡羊座

短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

【事業運★★★★☆】

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

【財富運★★★★★】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：行動力較弱，比較懶散。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

【愛情運★☆☆☆☆】

有桃花出現的跡象，但是，也容易太過急進而嚇跑桃花。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再檢查確認一番。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品。投資上則易判斷失誤，有利保守觀望。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：生活重心有所偏移，要小心兼顧！

【整體運★★★★☆】

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。

【事業運★★★★☆】

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。

【財富運★★★★☆】

會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：飲水不忘掘井人。

【整體運★★★★☆】

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：正西方向

處女座

短評：首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

【整體運★★★☆☆】

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

【愛情運★★★★☆】

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

【財富運★★☆☆☆】

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

天秤座

短評：情緒受到節日氣氛的影響。

【整體運★★★★☆】

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 鈦晶金

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：運勢較差，情緒混亂的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

【愛情運★★★☆☆】

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

【事業運★★☆☆☆】

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：易遇到心思細膩的對象。

【整體運★★★☆☆】

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★★★★☆】

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 硃砂紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：如何處理好人際關係，將是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

【愛情運★★★☆☆】

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧！不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 硃砂紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★☆☆☆☆】

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

【財富運★★★☆☆】

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

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