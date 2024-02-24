每日星座運勢／處女結識新朋友拓人脈 偏財運還不錯
2024-02-24
牡羊座
短評：人脈的暢通能帶給你好運氣。
【整體運★★★★☆】
多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。
【愛情運★★★★☆】
已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。
【事業運★★★★☆】
適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。
【財富運★★★☆☆】
對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-2:00pm 淺海藍
開運方位：東北方向
金牛座
短評：人際關係帶來了好的回報。
【整體運★★★★★】
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
【愛情運★★★★☆】
已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！
【事業運★★★★★】
有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
【財富運★★★★☆】
滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 翡翠綠
開運方位：正南方向
雙子座
短評：人緣佳，人情往來頻繁。
【整體運★★★★★】
戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。
【愛情運★★★★★】
一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！
【事業運★★★★☆】
與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。
【財富運★★★★☆】
得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-1:00pm 冷泉藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：與其試圖改變，還不如保持現狀。
【整體運★★★★☆】
今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。
【愛情運★★★★☆】
單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！
【事業運★★★★☆】
心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。
【財富運★★★☆☆】
自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 寶石藍
開運方位：西南方向
獅子座
短評：小心因感性多情帶來的困擾。
【整體運★★★☆☆】
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
【愛情運★★★★☆】
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
【事業運★★★☆☆】
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
【財富運★★☆☆☆】
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00am 琉璃銀
開運方位：西南方向
處女座
短評：快樂的一天，適合與人分享。
【整體運★★★★★】
有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！
【愛情運★★★★★】
外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。
【事業運★★★★☆】
應酬機會頗多，有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。
【財富運★★★★☆】
有收到禮物或禮金的機會喔！有機會可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃
開運方位：西北方向
天秤座
短評：加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。
【整體運★★★☆☆】
單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。
【愛情運★★★☆☆】
不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！
【事業運★★★★☆】
運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。
【財富運★★☆☆☆】
「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 秋葵綠
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。
【整體運★★★☆☆】
舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。
【愛情運★★★★☆】
只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！
【事業運★★★☆☆】
做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。
【財富運★★☆☆☆】
為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00pm 檸檬綠
開運方位：東南方向
射手座
短評：悠閒自在的一天，有機會大飽口福。
【整體運★★★★★】
很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。
【事業運★★★★★】
可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！
【財富運★★★★☆】
財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 桐花白
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：與人交往能夠和睦相處。
【整體運★★★★☆】
你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。
【愛情運★★★★☆】
有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。
【事業運★★★☆☆】
喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！
【財富運★★★★☆】
今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 鈦晶金
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
【整體運★★★☆☆】
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
【愛情運★★★☆☆】
四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！
【事業運★★★☆☆】
適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。
【財富運★★☆☆☆】
小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。
【整體運★★★☆☆】
情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。
【事業運★★☆☆☆】
很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！
【財富運★★★★☆】
對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 朝霞紅
開運方位：正南方向
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