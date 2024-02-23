每日星座運勢／雙魚協調好人際關係 避免無謂麻煩

2024-02-23

牡羊座

短評：諸事不順，低調行事。

【整體運★★☆☆☆】

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的運勢較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。

【事業運★★☆☆☆】

因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！

【財富運★★☆☆☆】

錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：幫助他人會收穫不少。

【整體運★★★☆☆】

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

【財富運★★★☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 臘梅白

開運方位：西北方向

雙子座

短評：知性儒雅特別適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

【財富運★★★☆☆】

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：東南方向

獅子座

短評：精神飽滿的一天，情緒很激昂。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

【財富運★★★★☆】

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：凡事不可操之過急。

【整體運★★☆☆☆】

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

【愛情運★★☆☆☆】

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

【事業運★★★☆☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

財神過門不入，保守者破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：遭受挫折更要加油打氣。

【整體運★★★☆☆】

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

【事業運★★★☆☆】

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

【財富運★★☆☆☆】

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：與伴侶結合能讓精神愉悅。

【整體運★★★★★】

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

【事業運★★★☆☆】

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★★★】

賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：正北方向

射手座

短評：事物都有美好的開始。

【整體運★★★★☆】

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：相信有競爭的生活會更美妙。

【整體運★★★★☆】

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

【愛情運★★★☆☆】

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！

【財富運★★★☆☆】

出門在外應保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：意料之外的事情對你的打擊較大。

【整體運★★☆☆☆】

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

【愛情運★★☆☆☆】

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

【事業運★☆☆☆☆】

易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。

【財富運★★★☆☆】

顯得小氣，破財的機會不高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

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