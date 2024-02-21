每日星座運勢／牡羊要有計劃和原則 有助進展順利

2024-02-21

牡羊座

短評：收穫不小，但要有計劃和原則。

【整體運★★★★☆】

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

【愛情運★★★☆☆】

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

【財富運★★★★☆】

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：今天你的疑心病太重。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

【事業運★★☆☆☆】

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

【財富運★★★☆☆】

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：驚喜不斷。

【整體運★★★★☆】

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不會出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與伴侶約約會、看看電影都很不錯，會有浪漫甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，易有創意表現，是發揮的好時機；在機會面前別猶豫，你會有出色的表現喔！

【財富運★★★★☆】

財運佳，創業者可大膽投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：經歷了風雨的彩虹最美。

【整體運★★★★★】

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀；作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

【愛情運★★★★★】

愛情貴人運強，單身者有機會因朋友介紹而結識彼此心儀的對象；有伴侶者相處愉快。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天。財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：克制衝動的脾氣。

【整體運★★☆☆☆】

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

【愛情運★★★☆☆】

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

【事業運★★☆☆☆】

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

【財富運★★★☆☆】

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

處女座

短評：勿把得失看得太重。

【整體運★★★☆☆】

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

天秤座

短評：應精神抖擻地應對繁雜瑣事。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

【愛情運★★★★☆】

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：處理好人際關係是今天的重點。

【整體運★★☆☆☆】

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

【財富運★★★☆☆】

開源能力不強，操勞奔波中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 脆梅青

開運方位：西南方向

射手座

短評：善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

【事業運★★★☆☆】

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

【財富運★★★☆☆】

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 大理石灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：積極上進，敢於爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

【財富運★★☆☆☆】

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 羽絨白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：小心好心辦壞事。

【整體運★☆☆☆☆】

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

【財富運★☆☆☆☆】

忌衝動投資的日子，以免投機取巧不成反蒙受損失。有錢應存起來，或是做愛心，才是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：自信使你變得更有魅力。

【整體運★★★☆☆】

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

【事業運★★★☆☆】

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

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