每日星座運勢／金牛朋友引見業界人 對事業有助益

2024-02-18

牡羊座

短評：表現活躍，很有異性緣。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

【事業運★★★★☆】

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【財富運★★★☆☆】

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：朋友是你的引線人。

【整體運★★★★★】

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

【愛情運★★★★☆】

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

【事業運★★★★★】

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：快樂伴你左右。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

【愛情運★★★★☆】

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！

【事業運★★★★☆】

有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！

【財富運★★★☆☆】

想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：主動與人交往，內心充實。

【整體運★★★★☆】

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

【事業運★★★★☆】

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

【財富運★★★★☆】

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 象牙白

開運方位：正北方向

處女座

短評：得了面子失了裡子。

【整體運★★★☆☆】

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

【愛情運★☆☆☆☆】

追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。

【事業運★★★☆☆】

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：適合與家人一起娛樂。

【整體運★★★★☆】

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

【愛情運★★★★☆】

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

【事業運★★★★★】

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

【財富運★★★☆☆】

零散支出減少，能夠有所積蓄。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：心態決定事物取向。

【整體運★★★★☆】

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！

【事業運★★★☆☆】

雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：你選擇快樂你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

【財富運★★☆☆☆】

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：懂得如何發揮個人魅力。

【整體運★★★☆☆】

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

【愛情運★★☆☆☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

【事業運★★★☆☆】

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

【財富運★★☆☆☆】

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 玉米黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

【事業運★★★★☆】

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

【財富運★★★☆☆】

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：靜心休養最為重要。

【整體運★★★☆☆】

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。

【事業運★★★☆☆】

謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。

【財富運★★★★☆】

會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

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