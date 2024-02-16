每日星座運勢／天蠍正面思考帶好運 工作耐心等待

2024-02-16

牡羊座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

【整體運★★★☆☆】

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

【事業運★★★★☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，應加以控制。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：西南方向

雙子座

短評：積極樂觀面對生活。

【整體運★★☆☆☆】

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

【事業運★★★☆☆】

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

【財富運★★★☆☆】

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 朝霞紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：適合與人合作的一天。

【整體運★★★★☆】

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

【事業運★★★★☆】

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：講信譽者得好運。

【整體運★★★☆☆】

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

【愛情運★★★☆☆】

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

【事業運★★★☆☆】

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

【財富運★★★☆☆】

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

處女座

短評：煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

不可玩投機財，小心炒股、貨幣交易等會成為你的投資惡夢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：融入群體才能趕走壞心情。

【整體運★★☆☆☆】

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

【事業運★☆☆☆☆】

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

【財富運★★☆☆☆】

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 碧空藍

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：想生錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方對於你的緊迫釘人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。

【事業運★★☆☆☆】

情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。

【財富運★★★☆☆】

賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 香吉士黃

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：「陽光燦爛」的一天。

【整體運★★★★☆】

今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。

【愛情運★★★☆☆】

平淡的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

【事業運★★★★☆】

自己頗有想法，能獨立完成CASE，但與同仁的溝通稍嫌不足，易造成職場人際關係緊張，應多留意說話態度。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可以買樂透試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

【愛情運★★★★☆】

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★★★☆☆】

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：異性緣相當好的一天。

【整體運★★★★★】

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

【愛情運★★★★★】

今天的你特別容易吸引異性的目光，整個人看起來光芒四射，很有魅力。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症也總能順利解決，貴人多來自長官、上司。有難題時，找上司就對囉！此外，表現得宜易贏得好口碑。

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就不難獲得金援。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

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