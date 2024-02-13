每日星座運勢／獅子負面思考影響大 應找發洩途徑

2024-02-13

牡羊座

短評：顧好眼前，活在當下。

【整體運★★★★☆】

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

【愛情運★★★☆☆】

有利示愛的日子，單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

工作機會當中隱藏著危險，宜三思而後行。別急著爭功，多觀察。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：先前的付出，易在今天獲得回報。

【整體運★★★★☆】

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★★★】

事業運特別旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的話，不妨趁此良機去做。

【財富運★★★★☆】

適合理財的一天。今日對於數字金錢的敏銳度較強，藉機把財務做個全盤檢討規劃，日後將會產生正面的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：東北方向

雙子座

短評：有浪漫約會，充滿激情的一天。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★★★☆☆】

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：精神狀態不佳，多關心身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★☆☆】

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

短評：運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

【愛情運★★☆☆☆】

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

【財富運★☆☆☆☆】

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：易沉浸在回憶中。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

【事業運★★★☆☆】

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

【財富運★★☆☆☆】

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：持續勤奮努力，方能獲得佳績。

【整體運★★☆☆☆】

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

【事業運★☆☆☆☆】

顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：處理好人際關係是今天要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

【愛情運★★☆☆☆】

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

【事業運★★★☆☆】

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

【財富運★★★☆☆】

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：工作機會多，但也面臨挑戰。

【整體運★★★☆☆】

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

【事業運★★★☆☆】

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢攀高的一天，表現機會頗多。

【整體運★★★★☆】

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：細微的變動，都能為創作帶來靈感。

【整體運★★★★★】

今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。

【愛情運★★★★☆】

運勢強盛，單身者魅力四射，在不知不覺中吸引異性目光；有伴侶者易心想事成。

【事業運★★★★☆】

在表達上能夠表現出優異的一面，工作上多溝通協調，可獲得頗多助力，進展更順利。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭經過分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：努力點，果斷點。

【整體運★★★☆☆】

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

【事業運★★☆☆☆】

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

【財富運★★★★☆】

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦