每日星座運勢／巨蟹同事配合有默契 能讓事業進展

2024-02-08

牡羊座

短評：心情起伏變化，多愁善感的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。

【事業運★★★★☆】

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

【財富運★★★☆☆】

手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

【整體運★☆☆☆☆】

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★☆☆☆】

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★★】

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★★】

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：易得外力援助。

【整體運★★★☆☆】

特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

感情不順，有伴侶者要小心矛盾激化而陷入冷戰，有衝突應及時化解。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，對行政工作者特別有利，表現容易獲得肯定。

【財富運★★★☆☆】

宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重哦！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

【整體運★★★☆☆】

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

【愛情運★★★☆☆】

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

【財富運★★☆☆☆】

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕

開運方位：正西方向

天秤座

短評：固執的人很難有進步。

【整體運★★☆☆☆】

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

【財富運★★★☆☆】

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：維護好既有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★☆】

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：正東方向

射手座

短評：壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

【事業運★★☆☆☆】

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

【財富運★★★☆☆】

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 芥末黃

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：與人互動頻繁，人際關係和諧。

【整體運★★★☆☆】

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

【愛情運★★★☆☆】

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。

【財富運★★☆☆☆】

出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：與陌生人交流，可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

【愛情運★★★★☆】

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭反而會讓對方覺得是虛情假意！

【事業運★★★☆☆】

無力感較強，多與人接觸交流才能提振精神。有利與同事溝通，尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

求財阻力較大，應等待時機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：財運低落，小心理財。

【整體運★★☆☆☆】

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

【事業運★★☆☆☆】

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

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