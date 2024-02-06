每日星座運勢／獅子保持愉悅的心情 工作效率越高

2024-02-06

牡羊座

短評：頭腦清醒，分析事情相當理性。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人，宜多說甜言蜜語。

【事業運★★★★★】

今日事業運大旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者，沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：應把壓力轉化為動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

【事業運★★★☆☆】

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：情緒時好時壞。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對情感問題內心煩亂，如果不能自我調適，即使有戀愛機會出現也不易把握。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，謹防衝動莽撞而犯錯。有利獨處反思，勿與同事討論過多。

【財富運★★☆☆☆】

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：與人配合才能讓工作取得進展。

【整體運★★☆☆☆】

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

【事業運★★☆☆☆】

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：收穫的日子。

【整體運★★★★★】

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

處女座

短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

【事業運★★★★☆】

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

【財富運★★☆☆☆】

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天容易出現尷尬的場面。

【整體運★★★☆☆】

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

【愛情運★★★☆☆】

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：有機會到外地辦事，得貴人相助。

【整體運★★★☆☆】

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

【事業運★★★★☆】

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

【財富運★★★☆☆】

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

【整體運★★☆☆☆】

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。

【事業運★★★☆☆】

有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！

【財富運★★☆☆☆】

努力掙取的財富不多，別太想著錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：戀愛百分百。

【整體運★★★★☆】

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎接突破性的進展。

【財富運★★★☆☆】

順從長輩，就會有財運降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：一門心思放在事業上。

【整體運★★★☆☆】

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

【愛情運★★★☆☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

【財富運★★☆☆☆】

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

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