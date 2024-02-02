每日星座運勢／射手單身者近郊走走 有美麗的邂逅

2024-02-02

牡羊座

短評：多站在對方立場上考慮。

【整體運★★★☆☆】

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

【愛情運★★☆☆☆】

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

【事業運★★★★☆】

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

【財富運★★★★☆】

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：可別把愛情當遊戲。

【整體運★★☆☆☆】

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

【愛情運★★★☆☆】

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

【財富運★★☆☆☆】

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：運勢不錯，應主動付出。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績單。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超級好，有許多機會跟異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，很適合忙碌；不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

【財富運★★★☆☆】

得財順利，是金錢回收的好時刻。先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：做好應急措施，才能萬無一失。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

【財富運★★★☆☆】

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：動力十足，喜歡挑戰。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

【事業運★★★★☆】

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 可可棕

開運方位：正東方向

處女座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

天秤座

短評：如果準備不夠充分，在工作和談判上難有優勢。

【整體運★☆☆☆☆】

面對商談對象鑽漏洞提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

【事業運★★☆☆☆】

今日工作情緒不高，處事有優柔寡斷的傾向，還應加強行動力，積極進取。

【財富運★☆☆☆☆】

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族莫聽信小道消息，不宜衝動行事。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：易感孤獨，渴望獲得愛情。

【整體運★★☆☆☆】

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

【愛情運★★☆☆☆】

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

【財富運★★★☆☆】

過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！

【整體運★★★★★】

單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己添加好運，會有美麗的邂逅哦！你若是精打細算起來，比誰都能節省，這種風格當然大受長輩讚賞；工作上主動積極，願意吃苦。

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

今日的事業運頗旺，可是辛苦難免，必須費心與人周旋、交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行！

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則能水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：言行舉止要得體。

【整體運★★★☆☆】

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

恐有曇花一現的財運波動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

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