每日星座運勢／水瓶理財上易獲指點 投資收益增多

2024-02-01

牡羊座

短評：心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

【整體運★★★★☆】

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

【愛情運★★★★★】

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。

【整體運★★☆☆☆】

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

【愛情運★★☆☆☆】

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

【財富運★★★☆☆】

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：膠著的事情能出現轉圜的餘地。

【整體運★★★★☆】

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

【財富運★★★☆☆】

實質的財務收益增加。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：在另一半面前易動怒。

【整體運★☆☆☆☆】

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

【愛情運★★☆☆☆】

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，切忌耍小孩子脾氣，待人處事需寬和。

【財富運★★☆☆☆】

減少不必要的交際應酬，有利存錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉髓紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：遇到問題，多尋求長輩的幫助。

【整體運★★★☆☆】

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

【事業運★★★☆☆】

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

【財富運★★☆☆☆】

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 玳瑁棕

開運方位：正南方向

天秤座

短評：多吃些水果，補充能量。

【整體運★★☆☆☆】

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

【愛情運★★★☆☆】

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

【財富運★★★☆☆】

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 薰衣草紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：平靜的一天，享受安靜的感覺。

【整體運★★★☆☆】

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

【愛情運★★★☆☆】

感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。

【事業運★★★☆☆】

對於上司的指責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分數降得更低，還是服從較好。

【財富運★★★☆☆】

出門在外，多留心自己的錢包。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

【整體運★★☆☆☆】

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

【財富運★★☆☆☆】

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：經營愛情需要智慧。

【整體運★★★★★】

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

【愛情運★★★★★】

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

溝通協調能力彰顯的日子，有利與客戶、同事談判、溝通，過程順暢，結果令人喜出望外。

【財富運★★★★☆】

容易獲得賺錢良機的日子，身邊不乏貴人幫忙，應好好運用這些機遇和助力。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：總體運勢平順，能保持愉快的身心狀態。

【整體運★★★☆☆】

抽時間帶另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者在穿著打扮上可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。

【愛情運★★★★☆】

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到口舌糾紛；試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

【財富運★★★☆☆】

金錢的損失大多來自於誤判，一旦發現腦筋打結時，切記別做金錢投資。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦