12生肖升官加薪這樣做(下)／馬人紅招忌、猴人脈帶財、這生肖快去考證照
2024開春，每個人都希望自己能在職場闖出一片天，最好升官又加薪，帶來滿滿工作成就感。搜狐網分享「2024十二生肖升職加薪秘訣」，身為上班族的你不看不可！
🐴生肖馬
屬馬的人2024年發展空間很大，得到長輩貴人指點，能夠在職場上大展拳腳，發揮自身才能。如果是有特殊才能或技藝的馬，這一年更是成績斐然，成為眾人中最耀眼的存在。不過人紅招忌，馬2024年人緣不太好，要記得低調謙虛，成功路才能走得更長遠。
🐏生肖羊
屬羊的人2024年能得到長官的認可，但也有較強的競爭對手出現。要知道，競爭雖帶來壓力，但並非全都是壞事。因為有對手，羊反而容易激發自身潛能，不斷進步。建議多觀察對手的做法，從他人的經驗和應對問題的方法啟發思考，展開更有效的策略。
🐵生肖猴
屬猴的人在2024年事業前景很好，人脈非常廣，從事業務工作的猴客源不斷，業績火爆，大賺特賺。其他工作的猴，也會因為貴人幫助取得很好的成績，收穫滿滿。建議好好利用人脈資源，多去認識新朋友。
🐔生肖雞
屬雞的人，2024年在職場中可謂如魚得水，容易得到長官關照，貴人指點，事業大有進展。當工作逐漸忙碌起來，熬夜和加班可能成為常態，不過別怕，辛苦的付出，換來的是豐厚的錢財收入，還可迎來升職機會，好好努力吧！
🐶生肖狗
屬狗的人2024年在職場上的處境比較艱難，整體運程下滑嚴重，對事業造成了極大的破壞。要做好心理建設，靜下心來去學習，多提升自己，多多斜槓，甚至考取一些專業證照，提升自身實力之後，轉機也將出現。
🐷生肖豬
屬豬的人2024年思維縝密，決斷力強，可完美地完成工作任務，獲得長官青睞。豬全心投入工作中，事業大有斬獲。尤其是從事文化或藝術類工作的豬，為公司帶來了很大效益，升職加薪就在眼前。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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