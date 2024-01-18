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三星座上半年揮別煩心事！牡羊荷包滿案子多、金牛海外運佳 、他有望開新公司

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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告別2023迎來新的一年，占星師艾菲爾《命運好好玩》節目中透露這三個星座在2024年的上半年可以揮別煩心事，請參考太陽星座和上升星座

▎第三名： 牡羊座

前陣子牡羊座可能賺錢賺得不夠多或是案子不豐厚的話，到了2024的上半年，牡羊座會感受到明顯的好轉。在2024上半年牡羊座的金錢運很旺，而且荷包可以賺得很多、案子也會有很多，不需要擔心。

▎第二名： 金牛座

金牛座在2024上半年旅行運、出國旅遊運佳，也有可能是接到的一些案子都是海外的案子多一些。而想要揮別煩心事，最主要就是要懂得享受生活，樂在其中，如果有預算跟時間，就好好的安排一場國外旅遊，放鬆一下。

▎第一名： 獅子座

獅子座在2024上半年的職場會有新局，有機會開新公司或是開新的部門，業績也會長紅，隨著事業版圖的擴增，收入也就自然的會增加。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場 出國旅遊

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