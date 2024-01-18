O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路！四血型「會用什麼方式告白」解析

現代人在談戀愛時，與喜歡的人正式決定關係之前，常常都會先經過「告白」，確認過雙方的心意，才會開始正式交往。日本網站「占TV」就以血型分析，解說四種血型不同的人，在告白時會有什麼樣的特徵。

血型A型

認真而害羞的A型，往往會不太敢主動出擊明講「我喜歡你」，而是做一些能討對方開心的事情，並期待得到對方的回應。然而總是說不出口，容易卡在「友達以上戀人未滿」的關係，即使到了最後的緊要關頭，可能還是靠電話或傳訊，以繞遠路的方式表白，不敢當面透露。

血型B型

頭腦聰明的B型，在喜歡上某個人時，並不會由自己主動去告白，而是善用各種策略，反讓對方來向自己告白。例如拜託身邊的朋友，去和對方咬耳朵說「我覺得你們很配耶」，讓對方也開始注意到自己，在不知不覺中落入自己的盤算中。

血型O型

熱情如火的O型，認為既然喜歡一個人，就應該要大聲說出來，並且會很期待對方有什麼反應。比起各種花俏的作法，O型認為直接講「喜歡」，反而才是最能單刀直入。即使沒被接受，也會認為自己努力過了，不會在事後感到後悔。

血型AB型

冷靜的AB型認為，告白是為了展現自己的好意，但如果太過沉重，很可能會造成對方的負擔。因此如果要做，就會用用LINE傳訊息等方式，這樣就算對方拒絕，也不會造成現場氣氛變僵，對雙方都比較沒有壓力。而且也會在平常閒談時，挑選適當的實績表白。

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