這樣回訊息代表喜歡你！土象充滿暗示、水象噓寒問暖、「這些星座」分享私事

喜歡一個人是絕對藏不住的，要怎麼說12星座的聊天方式看看自己有沒有機會。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』《12星座》這樣回你訊息絕對就是❤️喜歡你❤️ 你Get到了嗎？，建議參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎火象星座 （牡羊座、獅子座、射手座 ）

火象星座是可以一心多用的，在傳訊息的時候，有時候得不到對方回應先不用緊張，可以先問問他們沒有在忙，他們如果有在忙就會通知你們，而在面對有好感的人，他們會放下手邊的事，專心跟你聊天。

要怎麼判斷火象星座對你有沒有好感，第一是要看他有沒有把你晾在一邊，他們對於自己有好感的人，他們回訊息的速度是很快的。可是如果他說他在忙晚一點回你，但卻遲遲等不到回覆，代表你在他心目中可能沒有什麼地位。再來可以看聊天內容，火象星座很喜歡被稱讚，也很喜歡分享生活中的事，所以他們在面對喜歡的人會蠻好聊的，也會希望透過分享生活中的事得到你的讚美。

▎土象星座 （金牛座、處女座、摩羯座 ）

土象星座在面對陌生或是沒有興趣的人，防備心會比較重，可以觀察你在跟土象星座聊天時，他是不是一直很嚴肅，如果總是一板一眼，就代表他可能還沒有對你卸下心防；還有如果發現他們在跟你聊天時很像在上班一樣公事公辦，甚至還有一點點客氣，可能就還要花一點時間軟化他們。

土象星座在跟有好感的人聊天時，會有一種獨特的幽默方式，也會開始分享一些東西，可能是一篇文章或是一首歌，因為他們不太會表達，所以會藉由這種方式來表達自己當下的心情。很多人覺得土象星座都不浪漫，但他們不是不浪漫，而是他們沒有這麼表面，會用暗示的方式來表達。

▎水象星座 （巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

水象星座在面對自己不感興趣的人會裝忙，甚至會找很多理由來句點你，但是如果是面對自己有好感的對象，情況就完全不一樣了，你會發現他們會一直關心你，而且這種關心是很生活化的，像是擔心你有賠有吃飽、累不累等等，這些看似不起眼的噓寒問暖，都是充滿他們滿滿的愛意。

當水象星座在一個人，對方一定會感受到他們無限的關懷，雖然有時候他們會給人一種忽冷忽熱的感覺，也不會很直接的表達他對你有意思，但是他們的關心是藏不住的，要仔細觀察這點。但是如果在跟水象星座聊天時，感受到他們的態度很冰冷，這樣的話可能就不太有戲唱了。

▎風象星座 （雙子座、天秤座、水瓶座 ）

如果風象星座對你有意思，那他們在回覆你的訊息時絕對不會敷衍了事，有時候你可能只是無聊開一個話題，他們也會很認真的跟你聊下去，如果這個話題是風象星座很重視的話，他們甚至會直接打電話給你。

風象星座很能聊天，雖然有時候嘴巴有點笨，常常說錯話，可是面對自己有好感的人，他們的表現也算蠻積極的。但是如果發現眼前這個風象星座變成省話一哥、省話一姐的話，可能就代表他對你的興趣沒有這麼濃厚。還可以觀察一點，風象星座很討厭講到自己的私事，但是如果你發現你可以從這個風象星座身上得到他的私人訊息，就代表他對你是有好感的。

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