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別再觸霉頭！專家曝送禮5大禁忌：恐詛咒人短命

聯合新聞網／ 綜合報導
星座命理專家艾菲爾在臉書上整理出5大禁忌禮品，要盡量避免送給別人。示意圖/Ingimage。
星座命理專家艾菲爾在臉書上整理出5大禁忌禮品，要盡量避免送給別人。示意圖/Ingimage。

只要生日或特定節日，台灣人都喜歡送禮，然而，並非所有物品都適合拿來送禮，甚至有些東西含有「不吉利」的寓意，讓對方感到不舒服或不被尊重。對此，星座命理專家艾菲爾在臉書上整理出5大禁忌禮品，要盡量避免送給別人。此外，他也加碼分享3個適合男生和女生的小禮物，讓大家都能不失禮的傳達祝福。

5個不適合用來送人的物品：

1、鐘錶

鐘錶常用來確認時間，拿來送禮有催促對方的意喻，也可能讓人覺得你在暗示他們「時間不多了」，在傳統文化中，送鐘錶音同「送終」，是非常不吉利的禮物。

2、刀、剪

刀、剪常用來剪斷或切開東西，拿來送禮會讓對方覺得想切斷彼此的關係，或是帶來分離或破壞的寓意。在傳統文化中，刀、剪也有「剪短壽命」的意思，是非常不吉利的禮物。

3、鞋子

鞋子是穿在腳上的物品，拿來送禮會讓對方覺得不受尊重，或是看不起他們。在傳統文化中，鞋子也有「踏破」或「走遠」的意思，是非常不吉利的禮物。

4、雨傘

雨傘常用來遮擋雨水，拿來送禮有阻止對方好運的寓意，或是帶來陰霾或災難。在傳統文化中，雨傘有「散」或「敗」的意思，是非常不吉利的禮物。

5、蠟燭

蠟燭常用來照明或製造氣氛，也是台灣人常見的送禮物品之一。不過，拿來送禮有「暗示對方的生命會像蠟燭一樣燒完」，或帶來死亡、消失的寓意。在傳統文化中，蠟燭有「熄滅」或「消逝」的意思，是非常不吉利的禮物。

3個適合男生的禮物：

1、皮帶

皮帶是男生很常用到的衣服配件，主要用來固定衣服或裝飾穿搭，送男生皮帶可以表達你想要跟他緊密相連，或祝福他事業有成。在傳統文化中，皮帶有「扣住」或「提升」的意思，是非常吉利的禮物。

2、酒類

酒類常被用來表達「慶祝」，送男生酒類可以表達你想要跟他共享歡樂，或祝福他健康長壽。在傳統文化中，酒類有「喜氣」或「壽比南山」的意思，是非常吉利的禮物。

3、電子產品

電子產品幾乎人手一台，主要用於娛樂、學習或工作，送男生電子產品，可以表達你想要和他保持聯繫，或祝福他學習進步。在傳統文化中，電子產品有「光明」或「智慧」的意思，是非常吉利的禮物。

3個適合女生的禮物：

1、化妝品

相信女生最多的就是化妝品！送女生化妝品，可以表達你欣賞她的美麗，或祝福她永遠年輕。在傳統文化中，化妝品有「美麗」或「青春」的意思，是非常吉利的禮物。

2、香水

出席一些重要場合，不可或缺的就是香水，能增加自身的魅力。送女生香水可以表達你喜歡她的氣質，或祝福她幸福甜蜜。在傳統文化中，香水有「芬芳」或「甜美」的意思，是非常吉利的禮物。

3、首飾

首飾常被用在裝飾或彰顯身分，送女生首飾可以表達你珍惜她的價值，或祝福她富貴吉祥。在傳統文化中，首飾有「珍貴」或「吉祥」的意思，是非常吉利的禮物。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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