收到不喜歡禮物？白羊一秒轉送、金牛珍藏垃圾、這星座交換禮物送出去

我們常常會收到別人的禮物，但萬一收到不喜歡的，你會怎麼處理呢？有些星座會送人，有些星座會留在身邊，快看看12星座各自的處理方法吧！

白羊座／一秒就直接轉送

收到的時候腦海只想快點處理，沒有辦法多留一秒，很可能就是送給身邊的人，也不會考慮對方是否適用，只是想要快快處理。

金牛座／有意義就一直留

金牛座很喜歡收藏垃圾，尤其是一些有意義，有象徵性的，不管是不是自己喜歡的，都可以收藏十年以上的。

雙子座／放久了就不見了

當雙子座收到不喜歡的禮物時，雖然心裡想著要送給別人，但很常把禮物丟到一邊，然後又忘了放到哪裡了。

巨蟹座／交給家人處理

巨蟹座想到只是家人會不會有用，或是最直接的交給家人去處理，自己完全不會想要理會。

獅子座／刻意用給對方看

因為獅子座會認為收到禮物去轉送給別人，是對別人一種很不尊重的行為，不管如何都會留在身邊，當再遇到送禮之人時還是會刻意使用。

處女座／轉送給適合使用的人

平時就會很細心留意別人的需求，當收到自己不喜歡的禮物時，腦海就會浮現會喜歡的人，會把禮物轉送給適用的人。

天秤座／默默記下來

下次有機會送禮物的時候，會故意送你喜歡的禮物，然後才間接的表達自己上一次並不喜歡收到的禮物。

天蠍座／直接說不喜歡

天蠍座都比較直來直往，不喜歡接收禮物，尤其是自己不喜歡的，會直接表示自己的喜好。

射手座／找出禮物可愛的地方

雖然第一眼不喜歡，但也許會找到喜歡的點，不會馬上處理，會慢慢的找到禮物的可愛之處。

魔羯座／堆在家不處理

魔羯座很怕麻煩，即使收到自己不喜歡的禮物，大多都會放在家中，直到有人提出有需要，才會轉送。

水瓶座／留在交換禮物時用

水瓶座總會找到各個禮物的好處，但是對於自己不喜歡的還是沒辦法放在家中，最常的做法就是帶來做抽獎，或是交換禮物之用。

雙魚座／放共用區任你拿

不管是什麼，只要自己不喜歡，都會放在公共區域使用，可能是家中，或是辦公室，誰喜歡都可以拿走的那種。

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