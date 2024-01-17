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大選後還在傷心？周六「大寒」報到 三生肖身心狀況差要注意

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為心情不好示意圖。圖片來源/ingimage
圖為心情不好示意圖。圖片來源/ingimage

大選過後，幾家歡樂幾家愁，有人嗨翻慶祝，有的人卻因為失望心情悶到谷底。你的心情還在跌宕起伏嗎？1月20日(周六)就是節氣「大寒」了，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，「大寒」有三生肖要特別注意身心狀況，快來看看如何改善吧。

身心狀況不佳需要改善

TOP 3 : 狗－情緒不穩、伴侶不安

大寒屬狗的人容易的不穩定情緒，會造成婚姻、伴侶關係有意外的發展，容易讓伴侶有不安定感。

建議：

你需要保持開放和坦誠的溝通，自身也得學習管理情緒和情感波動，能讓你更加保持冷靜。

TOP 2 : 龍－理解有誤、注意睡眠

屬龍的在大寒天要注意，你容易受身邊親友的影響，容易使你的判斷跟理解有錯誤產生，也要注意不要睡前滑手機，導致睡眠品質下降。

建議：

努力保持清晰的表達和理解能力，睡前多聽心靈音樂，保持心情平靜，不要去想明天會發生什麼事，就能安穩入眠。

TOP 1 : 牛－注意感冒、健康問題

屬牛的在大寒七天內，遠離感冒中人，也有較多且不規律的活動，可能導致身體有不穩定的情況，特別是過度的活動和衝動，可能對健康產生影響。

建議：

你要記得平衡行動和休息，找到適合自己的健康習慣和生活方式。而且適當的休息和放鬆對於維持健康非常重要。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大寒 生肖 小孟塔羅 大選

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