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看似溫柔⋯4星座笑裡藏刀 金牛固執起來恐黑化 1類人遇威脅先下手為強

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐》指出，4種星座跟外表反差大，看似溫順，實際上則是「笑裡藏刀」的類型。示意圖。圖片來源／ingimage
《搜狐》指出，4種星座跟外表反差大，看似溫順，實際上則是「笑裡藏刀」的類型。示意圖。圖片來源／ingimage

雖然俗話說「不能以貌取人」，然而許多人面對陌生人時，卻很難不通過外表來預判對方的性格。《搜狐》指出，4種星座跟外表反差大，看似溫順，實際上則是「笑裡藏刀」的類型，分別是金牛座、雙魚座、天秤座、摩羯座。

金牛座

金牛座在外人面前總是一副平易近人的樣子，不會輕易與人為敵，當面對別人的錯誤時，很常用笑容帶過，不過一旦被激怒，他們就會展現出截然不同的狂暴的一面。

總體來說，他們在權衡利弊的時候還算是溫柔，也被冠上「好父母」的稱號，但一旦固執起來，決定做某事，就可能轉向黑暗面。如果跟金牛座有爭執，請隨時做好戰鬥的準備，因為他們不會輕易妥協。

雙魚座

雙魚座柔弱的外表下，有一顆容易掙扎的心，他們的經驗法則是「不要主動去挑釁別人，或者與別人發生衝突」，有著鮮明的「表演型」個性，看似處於弱勢，內心卻默默守護重要的人。

而他們平時溫謙的舉止，雖減少外界對自己攻擊的力量，不過一旦生起氣來，也會展現出強勢、霸道的一面，因此不要試圖控制雙魚座，也不要踐踏他們的真誠。

天秤座

天秤座給人一種溫柔又孤傲的錯覺，可能會用柔軟的語氣說一些難以抗拒的話。不過在感情上，當原則和根基被觸動時，就不會輕易放過你。

天秤座表面看起來很溫柔，實際上性格很堅強，當面臨危險或威脅時，不僅不害怕，還有可能主動發起攻擊，所以不要被他們的外表迷惑，以為柿子軟了，可以任意操控。

摩羯座

摩羯座通常給人穩重可靠的印象，專注於追求事業和目標，總是以身作則，成為別人學習的榜樣。

在個人生活中，摩羯座有堅定的原則和價值觀，不會輕易妥協自己的立場，而人際關係中，他們之所以對他人溫柔以待，只是因爲想要彼此保持簡單的關係，不願意花太多時間來清理複雜問題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 價值觀

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