12星座誰最擅長團體活動！天秤徹底融入 這星座從小愛排隊「共同向目標邁進」
不管是求學時期在班級裡，還是出社會後進入職場，總是少不了需要團體行動的時候。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行誰是最擅長團體行動的星座。
第12名 牡羊座
鬥志旺盛的牡羊座，比起團體戰，在個人競賽中比較能夠發揮實力。
第11名 雙子座
雙子座因為好奇心太旺盛，因此難與團體相互配合。
第10名 金牛座
金牛座個性比較悠閒，容易跟不上大家的腳步。
第9名 射手座
比起大家團體出遊，射手座更喜歡一個人享受旅行。
第8名 水瓶座
水瓶座的個性太過強烈，在團體裡頭顯得格格不入。
第7名 獅子座
獅子座在團體裡容易變成領導地位，而他們正是為此，才會決定投入團隊之中。
第6名 天蠍座
擅於忍耐的天蠍座，儘管團體中有什麼不自由的地方，也不會顯現出厭惡的樣子。
第5名 魔羯座
魔羯座不會管團體好還是不好，而是認為這就是社會的一環，告訴自己必須適應。
第4名 巨蟹座
總是會為他人著想的巨蟹，自然能夠完全地配合團體行動。
第3名 雙魚座
對害怕寂寞的雙魚座而言，團體行動正是他們所渴望的。由於他們身段柔軟，因此就算碰到個性不和的人，也能夠好好應對。而跟著大家一起行動，不用獨自擔負責任，也讓他們放心許多。
第2名 天秤座
天秤本來就是12星座中，最擅長社交的星座。因此配合團體行動，可說是他們的看家本領。他們會積極構築人際關係，讓自己徹底融入團隊中。而有他們在，團隊裡頭也會更加和諧、平衡。
第1名 處女座
重視規範的處女座，能夠一絲不苟地完全配合團隊。從小時後開始，處女座就特別喜歡像是整齊排好隊，一同前進等等的行動，因此就算長大，他們也依然喜歡大家整齊劃一，朝向目標邁進的感覺。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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