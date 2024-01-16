踏實低調會做事！TOP6信奉實用主義的超務實星座



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「務實星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的務實星座排行。

身邊總有那幾位朋友，從不追求浮華，生活以「實用主義」為信條，總是一個人默默耕耘，追求穩定與實質的品質或成就。有不少網友便透過十二星座來歸納，試圖了解究竟有哪些星座明明才華洋溢，卻總是低調內斂，並且做事理性，讓人覺得十分穩重、值得依靠？我們本次便針對「務實星座」進行觀測，一起來看看哪些是網友認為最腳踏實地的星座吧！

摩羯做事低調不聲張 金牛的務實不是小氣是「把錢花在刀口上」

▲ 網友熱議TOP6務實星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「務實星座」相關話題的討論，可以發現許多網友認為最務實的星座非「摩羯座」莫屬。討論區有人盤點「低調卻實力堅強的星座」引起熱議，有民眾表示「我認識的摩羯座都很務實，不會天馬行空」、「摩羯很怕講了做不到丟臉，事過境遷有人提才會講個大概」，認為為人實際、自律的摩羯座，做事穩紮穩打、堅持不懈，直到完成自己的目標，並且總是低調不聲張，成功坐上務實星座的第一名寶座。

而個性穩重的「金牛座」也是被許多網友點名的務實星座之一，像是有網友發文表示，金牛座獨特的魅力就在於「做人低調實力強大，再加上心地善良、個性溫和」，引來網友紛紛回覆，不少人同意道「（金牛）低調再低調」。

不過當有民眾問道「不喜歡跟什麼星座交往」時，也有不少人認為是「金牛，現實鬼，有糖吃就跟誰跑」，認為個性較實際的金牛們，在面對愛情時又有些缺乏浪漫，過度權衡利弊，對此有人則平反道「（金牛）需要另一半滿足他對愛情的需求，沒有滿足他內心就會開始計較，但金牛通常蠻專情也蠻務實的」，表示若能接受金牛「把錢花在刀口上」的務實個性，或許能體驗到另類的浪漫。

另外，「天秤座」的務實也受到不少網友的熱議。追求平衡的天秤，習慣理性思考，冷靜的對每一件事進行評判，嘗試找出平衡點，因此在為人處世上較為現實，讓不少網友紛紛同意道「（天秤）非常之實際……不會要虛幻的」、「天秤是一個表面上浪漫，骨子裡卻很實際」。

你身邊也有那種特別理性實際的朋友嗎？他是什麼星座的呢？儘管腳踏實地的個性在工作上十分有利，但在與他人相處時，也別忘了適時地帶點彈性與浪漫，才不易讓人覺得過度注重利益喔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「務實星座」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/03~2024/01/03，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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