本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「宜試手氣」：有為數不小的收穫

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人面帶微笑，就能讓對方從口袋裡掏出錢來，有人則是憑藉著靈感，就能得到一筆為數不小的收穫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬豬

如果你是從事服飾銷售的工作者或經營者，尤其是百貨專櫃的店家，在這段時間裡，將有許多客人絡繹不絕的前來，所謂人潮就是錢潮，請記得一定要面帶微笑，熱情的招呼客人，你的活力能帶動他們的消費意願，再透過你的推薦和介紹，絕對能讓他們從口袋掏出錢來，變成自己的業績。

第四名：血型O型+生肖屬牛

常常需要看人臉色的行銷業務工作人員，例如電話行銷、商場行銷、保險業務等，在本周終於可以大大的展現自己的魅力，能夠在言語之間散發出濃濃的說服力，在這段時間裡，請量針對女性客戶，他們特別能信賴你，只要你以誠信的態度，就能快速增加業績，提升自己的獎金。

第三名：血型B型+生肖屬蛇

具有高度專業的工作者，例如律師、諮商師、醫師等，在本周將會遇到非常高難度的挑戰，律師可能會接到一件棘手難纏的案件，當事人需要靠你的專業來扭轉乾坤，醫師則是會遭遇到困難且麻煩的手術，但只要透過專業來處理，就能大大的增加名望，為未來的財庫打下穩固的基石。

第二名：血型O型+生肖屬猴

如果是從事創意或研發等任何一種設計的工作者，本周創意將源源不絕，如雨後春筍般不斷湧出，讓你的思緒與眾不同，這種超乎想像的創意力會替你帶來嶄新的設計理念，能在短時間內完成手上的案件，讓身邊同事嘖嘖稱奇，同時也會替你贏來一筆豐厚的獎金。

第一名：血型AB型+生肖屬鼠

如果你是一般普羅大眾，既不是老闆，也不是達官貴人，但卻想要累積財富，提升生活品質，在本周你所要做的事，不是投資理財，不是在股海裡買進買出，而是憑藉著你的靈感，到彩卷行買一張彩卷，雖然不是中大獎，但也不會是小獎，只要你願意嘗試，就能得到一筆為數不小的收穫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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