難看透！性格多變四星座 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

許多人的性格並非單一的，而是有多種面向，為了在社會上生存，有時候與他人相處時也必須包裝自己。根據陸媒「搜狐網」，有四個星座具有「雙胞胎般」的性格，存在很大的差異。

獅子座

表面上，獅子座看似不拘小節，容易忽略他人的感受，實際上，獅子座的情緒相當多變，也有敏感溫柔的一面，以最好的方式安慰他人。獅子座對外人漠不關心，但對自己人相當保護，只要獅子座在乎的人人受欺負，一定會徹底爆發，第一時間跳出來。

摩羯座

摩羯座對於熟人及生人的相處性格相當不同。摩羯座相當慢熟，由於不知道如何與剛認識的人相處，因此會相當抗拒，不過，隨著時間的推移，若摩羯座漸漸認同對方，會將對方視為重要的存在，改變相處的方式。摩羯座心智成熟，知道如何關心他人的心情。

天秤座

天秤座是社交專家，能夠周旋於周遭的事物。不過，天秤座在處理他人的事情時，經常有「旁觀者」的心態。此外，天秤座優柔寡斷，自我掙扎的同時，容易感到失落，且找不到自我療癒的好方法。

射手座

射手座的性格難以捉摸。大多時候，射手座很好相處，能夠彼此暢聊，不過，有時他們也保持沉默，讓人感到嚴肅。不過，射手座們都有一顆火熱的心，可以設身處地為他人著想。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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