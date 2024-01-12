快訊

超越往年！返鄉投票潮湧現...雙鐵賣74萬張票 南下中長途下午起全滿

服務對象是人民非意識形態 柯文哲：政黨合作看議題

南科男持刀刺死情敵還放火燒！「這原因」二審判無期

難看透！性格多變四星座 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

聯合新聞網／ 綜合報導
社會上生存，與他人相處時必須包裝自己。圖為星座示意圖。圖片來源／ingimage
社會上生存，與他人相處時必須包裝自己。圖為星座示意圖。圖片來源／ingimage

許多人的性格並非單一的，而是有多種面向，為了在社會上生存，有時候與他人相處時也必須包裝自己。根據陸媒「搜狐網」，有四個星座具有「雙胞胎般」的性格，存在很大的差異。

獅子座

表面上，獅子座看似不拘小節，容易忽略他人的感受，實際上，獅子座的情緒相當多變，也有敏感溫柔的一面，以最好的方式安慰他人。獅子座對外人漠不關心，但對自己人相當保護，只要獅子座在乎的人人受欺負，一定會徹底爆發，第一時間跳出來。

摩羯座

摩羯座對於熟人及生人的相處性格相當不同。摩羯座相當慢熟，由於不知道如何與剛認識的人相處，因此會相當抗拒，不過，隨著時間的推移，若摩羯座漸漸認同對方，會將對方視為重要的存在，改變相處的方式。摩羯座心智成熟，知道如何關心他人的心情。

天秤座

天秤座是社交專家，能夠周旋於周遭的事物。不過，天秤座在處理他人的事情時，經常有「旁觀者」的心態。此外，天秤座優柔寡斷，自我掙扎的同時，容易感到失落，且找不到自我療癒的好方法。

射手座

射手座的性格難以捉摸。大多時候，射手座很好相處，能夠彼此暢聊，不過，有時他們也保持沉默，讓人感到嚴肅。不過，射手座們都有一顆火熱的心，可以設身處地為他人著想。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

獅子座 天秤座 星座

延伸閱讀

兩孩為平分1支冰淇淋怒砸店家物品 老闆趕一家四口出去遭投訴

最易患選舉症候群三星座 小孟老師：正義感爆棚波及他人

日本刺青禁泡溫泉？他曝漸解禁：入場前要勾選「我不是黑道」

水溝淹水元兇竟是「麵條和紅油」 日式拉麵店遭控非法排廢油

相關新聞

最易患選舉症候群三星座 小孟老師：正義感爆棚波及他人

星座專家小孟老師昨(11)日深夜在臉書PO出最容易罹患選舉症候群的三大星座，包括獅子座、牡羊座及魔羯座均上榜，分別為一至三名；小孟老師並分別給予「放寬心」建議。

難看透！性格多變四星座 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

許多人的性格並非單一的，而是有多種面向，為了在社會上生存，有時候與他人相處時也必須包裝自己。根據陸媒「搜狐網」，有四個星座具有「雙胞胎般」的性格，存在很大的差異。

最愛裝傻！「3生肖」表面很呆 私下其實超精明 第一名行為都是有目的性

所謂傻人有傻福，但有些傻是裝出來的，裡面藏著許多目的與動機，或許是善意，也可能是無意，無論是哪一種，真正的他們其實非常精明，絕非表面上看起來呆呆的，一起來看看是哪幾個生肖具有這種特質。

愛情花開季：2024年這些生肖桃花運大爆發！

隨著新年的鐘聲敲響，愛情的氣息也悄然瀰漫開來。這個月的愛情將會降落在哪些生肖身上呢？科技紫微網將帶你一探究竟。現在就一起來看看，你的桃花運是否會意外地開花結果！

揭秘生肖職場運！這「4生肖」1月大放異彩 狗如魚得水、虎運勢轉強

隨著月曆翻開新的一頁，2024年的流年行運也帶來了新的挑戰與機遇。科技紫微網將為每個生肖揭開2024年1月的事業運勢，從好的表現、到潛在的障礙，全都會為你剖析。無論你是期待飛黃騰達還是尋找突破，這裡都找得到你所需要的洞察和建議，一起來看看吧！

每日星座運勢／天秤注意徵才的廣告 運勢佳有收穫

2024-01-12牡羊座短評：有獨當一面的機會。【整體運★★★☆☆】事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。